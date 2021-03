Saquarema recebe fase final da Superliga de Vôlei

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e os clubes que ainda estão na disputa da Superliga de vôlei masculina e feminina decidiram, em reunião virtual nesta sexta-feira (19), disputar o restante das competições, a partir das semifinais, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). A CBV já havia indicado o CDV antes do início das quartas de final. Mas, naquela ocasião, os clubes não concordaram.

Segundo a decisão tomada nesta sexta, primeiro entram em quadra as equipes femininas. A semifinal neste naipe será realizada nos dias 26, 28 e 30 de março. Na sequência, os times eliminados saem do CDV e os finalistas avançam à decisão, nos dias 2, 4 e, se necessário, 6 de abril.

Após a definição da Superliga de vôlei feminina, começa a semifinal masculina. Essa fase está agendada para o período entre 7 e 12 de abril. O título será definido nos dias 14 e 16 de abril e, se preciso, ocorrerá o terceiro duelo no dia 18.

No CDV a CBV realizará um controle maior, impondo um o protocolo médico mais rígido. “Sem dúvida que em um único local, e nós temos essa possibilidade através do CDV, tudo fica mais controlado e nós sentimos uma segurança maior em realizar essa reta final. Contamos com a colaboração dos clubes e vamos fazer tudo dentro do protocolo necessário para concluir a competição da melhor maneira possível”, disse o superintendente da CBV, Renato D'Avila.