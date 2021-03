Itambé/Minas vence Brasília Vôlei e está na semifinal da Superliga

Na tarde desta quarta-feira (17), o Itambé/Minas bateu o Brasília Vôlei (DF) por 3 sets a 0 (25/13, 25/17 e 25/16). Com a vitória no segundo jogo do playoff melhor de três pelas quartas de final, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG), a equipe mineira é a segunda classificada à semifinal da Superliga Feminina de vôlei.

A principal jogada da partida foi a ponteira norte-americana Megan Easy. Com 11 pontos, ela recebeu o Troféu VivaVôlei. “Nós jogamos como um time e acredito que isso foi a chave para a vitória. O Brasília Vôlei é um time que defende muito bem, o jogo teve rallys longos e conseguimos vencer a maioria de deles. Nós também sacamos com eficiência. Também foi muito bom ter a Dani Cuttino de volta ao time”, disse Megan Easy à assessoria da CBV.

A central bicampeã olímpica Thaisa foi a maior pontuadora do confronto, com 16 pontos (10 de ataque e seis de bloqueio). Pelo lado do Brasília Vôlei, a central Edna marcou oito pontos. Além do Minas, o Osasco São Cristóvão Saúde também já está garantido na semifinal depois de duas vitórias contra o Curitiba Vôlei (PR). O próximo adversário do Minas sai do duelo entre Sesi Vôlei Bauru (SP) e Sesc RJ Flamengo (RJ), que estão empatados depois de dois jogos. A partida decisiva está marcada para o dia 19, na Gávea, no Rio de Janeiro.