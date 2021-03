Minas suspende futebol e vôlei no estado a partir da próxima segunda

O Governo de Minas Gerais suspendeu os eventos esportivos a partir da próxima segunda-feira (22), em meio à Onda Roxa, a fase mais restritiva do programa Minas Consciente, de controle à disseminação do novo coronavírus (covid-19). A medida, anunciada nesta terça-feira (16), afeta os jogos do Campeonato Mineiro de futebol, a partir da sexta rodada, e das Superligas Masculina e Feminina de vôlei, que estão no mata-mata.

Segundo a nota divulgada pelo governo mineiro, as partidas de ambas as competições programadas até domingo (21) serão realizadas, mas deverão ocorrer “no período diurno, em horários que permitam o deslocamento de profissionais antes das 20h (horário de Brasília), período em que se inicia a restrição de circulação de pessoas”. O duelo entre Atlético-MG e Coimbra, nesta sexta-feira (19), no Mineirão, passou de 21h30 para 17h30, enquanto o jogo envolvendo Tombense e Patrocinense, em Tombos (MG), foi transferido de 18h para 17h.

No caso da Superliga, o segundo jogo entre Dentil Praia Clube e São Paulo/Barueri, pelas quartas de final da competição feminina, estava marcado para 19h desta quinta-feira (18), mas foi antecipado para 14h, na Arena do Praia, em Uberlândia (MG). As mineiras venceram o primeiro duelo, no último domingo (14), em Barueri (SP). Caso as paulistas levem a melhor, uma terceira partida, marcada inicialmente para segunda-feira, não poderá ocorrer mais em Uberlândia por causa de determinação do Governo estadual.

Na última sexta-feira (12), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) informou que, após reunião com os clubes das Superligas Masculina e Feminina, foi definido que seria analisada, caso a caso, a possibilidade do terceiro jogo dos confrontos ocorrerem no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CBV), em Saquarema (RJ). A entidade também ofereceu a estrutura para receber as semifinais e as decisões de ambos os campeonatos.

Ainda segundo o Governo mineiro, no caso da Superliga, “foi permitida a participação de jogos com times de outros estados, já que as delegações já se encontram todas nos municípios onde os eventos serão realizados”. Além do São Paulo/Barueri, outras duas equipes, ambas do torneio masculino, têm compromisso em Minas: o Vôlei UM Itapetininga, que enfrenta o Sada Cruzeiro nesta quarta-feira (17), no ginásio do Riacho, em Contagem (MG), às 16h30, e o EMS Taubaté, que encara o América-MG na quinta-feira, no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros (MG), no mesmo horário.

Mais cedo, nesta terça, o poder público estadual já havia anunciado a proibição de jogos de futebol de outras competições estaduais em Minas Gerais. A restrição obrigou a Federação Paulista de Futebol (FPF) a suspender o duelo entre São Bento e Palmeiras, que seria disputado nesta quarta-feira, às 19h, no Independência, em Belo Horizonte. Em São Paulo, está em vigência a impossibilidade de realização de eventos esportivos durante 15 dias, desde a última segunda-feira (15), também em decorrência do aumento de casos e internações pelo novo coronavírus.