Vôlei: Fofão e Paulão assumem coordenação técnica das seleções

Nesta segunda-feira (15), dois ícones do vôlei brasileiro estarão de volta à linha frente da modalidade em nível nacional. A levantadora Fofão, campeã olímpica em Pequim/2008 e multimedalhista pela seleção e vários clubes, e o central Paulão, medalhista de ouro em Barcelona/1992 e dono de um extenso currículo por muitos clubes, começarão o trabalho como coordenadores técnicos, respectivamente, da Seleção Brasileira feminina e masculina.

A criação dos cargos foi anunciada pela Confederação Brasileira da modalidade (CBV) na sexta-feira (12). Apoiado pela nova CEO, Adriana Behar, o projeto já vinha sendo desenvolvido pela unidade de seleções. O objetivo da CBV ao inserir esta função é colocar estes dois ícones da modalidade como verdadeiros elos entre as seleções, de base e adultas, especificamente na parte técnica. Segundo a gerente de seleções da Confederação, Julia Silva, Fofão e Paulão terão um papel extremamente importante. “Essa é uma função totalmente técnica e já há algum tempo enxergamos a necessidade de termos essa figura de alinhamento entre as seleções. Queremos que eles centralizem toda a qualquer questão técnica das seleções, seja através de observação de atletas em campeonatos, criação de mecanismo de avaliação, planejamento, entre outras funções. Isso tudo vai acontecer ao longo do ano, com uma proximidade grande com os clubes, e não apenas na temporada de seleções”, explicou a gerente à equipe da CBV. “Estamos muito felizes de tê-los conosco. São ex-atletas que, além de terem conquistado medalhas e serem referências, são pessoas que buscaram se capacitar. Entendemos que eles vão agregar muito no trabalho com as nossas seleções”, complementou Julia.

Dona de três medalhas olímpicas (bronze em Atlanta/96 e Sydney/2000, além do ouro em Pequim/08), Fofão está entusiasmada. “Primeiro, foi uma surpresa, mas, depois, me encaixei em tudo que foi falado sobre este cargo. Aceitei, e é mais um desafio na minha vida. Fiquei muito feliz, pois é algo que me vi fazendo. É, com certeza, uma função de muita responsabilidade, mas penso em contribuir. Acho que poder ajudar de alguma forma é o mais importante. Estou muito animada”, afirmou Fofão aos assessores da entidade. “Entra o amor, a paixão pelo vôlei, e passar esses valores é importante para fortalecer sempre. Fico muito feliz de fazer parte dessa equipe. Não esperava pelo convite e tudo se encaixou depois da ligação da Adriana, de quem eu sou muito fã. Tenho certeza de que podemos montar um belíssimo trabalho”, concluiu Paulão à equipe da CBV.