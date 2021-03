Superliga: Vôlei UM Itapetininga bate Sada Cruzeiro e vai à semifinal

O Vôlei UM Itapetininga-SP avançou, na tarde desta quarta-feira (17), para as semifinais da Superliga masculina. A classificação veio após superar, no ginásio do Riacho, em Contagem (na região metropolitana de Belo Horizonte), um dos maiores favoritos da competição, o Sada Cruzeiro, por 3 sets a 2 de virada (15/25, 18/25, 25/21, 25/23 e 18/16).

No jogo de ida, no último sábado (13), os paulistas derrotaram os mineiros por 3 a 0. Com as duas vitórias, o Vôlei UM está na semifinal da Superliga masculina de vôlei 2020/2021.

O oposto do Vôlei UM Itapetininga, Renan, esteve em uma jornada inspirada e recebeu o prêmio de melhor da partida. “Fizemos história hoje. Ganhar as quartas de final do primeiro colocado, que só tinha perdido um jogo nesta Superliga, foi maravilhoso. Este é um dia para não esquecer jamais. Agora vamos comemorar, e logo já pensar e nos prepararmos para a semifinal. Este ano está sendo de muita superação para mim. Estou muito orgulhoso de tudo que estou conquistando nesta temporada”, disse o jogador, que marcou 25 pontos, à assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Na semifinal, o Vôlei UM Itapetininga enfrentará o Minas Tênis Clube, que bateu o Blumenau com duas vitórias na série melhor de três. Além deles, o Vôlei Renata de Campinas também já está classificado. A outra série terá o segundo jogo na próxima quinta-feira (18), a partir das 16h30 (horário de Brasília), entre Taubaté Funvic, segundo colocado na fase de classificação, e Montes Claros América Vôlei, que foi o sétimo.