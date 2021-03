Esportes Aquáticos: Brasil fatura 15 medalhas no Sul-Americano

A delegação brasileira faturou 15 medalhas nesta quarta-feira (17), o segundo dia de disputas do Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, que é realizado no Parque Olímpico da Juventude, em Buenos Aires (Argentina)

CHUVA DE MEDALHAS! ☂



Teve medalha no Nado Artístico, na Natação, teve dobradinha, teve ouro, prata, bronze... 🥇🥈🥉



O que rolou no segundo dia de Sul-Americano você confere aqui: https://t.co/MpRjSpKnhf #SulAmericano2021 #VaiBrasil #BuenosAires2021 pic.twitter.com/TvIAfZAkTI — CBDA (@CBDAoficial) March 17, 2021

Um grande destaque foi a medalha de ouro do nado artístico. Na rotina combinada, a equipe verde e amarela formada por Maria Bruno, Maria Clara Lobo, Vitória Casale, Luísa Rodrigues, Gabriela Regly, Anna Giulia Veloso, Jaddy Mila Portela, Jullia Catharino, Rafaela Garcia e Thaffnys Milka foi a melhor e levou para casa a medalha dourada. O Brasil somou 80.7250 pontos para conquistar o título. A Colômbia ficou com a prata e a Argentina com o bronze.

Já a natação alcançou 12 conquistas, o dobro dos triunfos da última terça (16). Os destaque foram Rafaela Raurich e Victor Baganha, campeões, respectivamente, das provas de 200 metros estilo livre e dos 50 metros estilo borboleta. Rafaela nadou os 200 metros em 2min1s83 e comemorou a vitória: “Gostei muito da minha prova. Sei que errei algumas coisas, mas estamos vivendo um momento com muitas mudanças e muito tempo sem competir. Estou feliz com meu resultado”, declarou a atleta à assessoria da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.

Nado Artístico

O nado artístico teve a estreia do dueto formado por Laura Miccuci e Luisa Borges, que busca uma vaga nos Jogos de Tóquio. As brasileiras mostraram que estão cada vez mais entrosadas e lideram o ranking de duetos no Sul-Americano com 79.8358 pontos. “Hoje começamos com o dueto técnico e a nadamos muito bem. Estamos em primeiro lugar e ainda tem o livre pra concretizarmos essa medalha de ouro para o Brasil. Acredito que foi muito bom após tanto tempo sem competir essa nossa primeira nadada para tirar esse gelo”, comemorou Luisa Borges.

O dueto misto, formado por Fabiano Ferreira e Anna Giulia Veloso, somou 65.2580 pontos e está na quarta colocação.

Veja os resultados do Brasil

400m medley: Fernanda Celidônio - 4min57s50 - bronze / Vinicius Assunção - 4min29s72 - prata / Pedro Cristo - 4min30s62 - bronze

100m costas: Maria Luiza Pessanha - 1min02s71 - prata / Pedro Motta - 56s65 - 7º

200m peito: Gabrielle Assis - 2min28s53 - prata / Pedro Cristo - 2min19s49 - bronze

200m livre: Rafaela Raurich - 2min1s83 - ouro / Sofia Rondel - 2min2s12 - prata / Lucas Peixoto - 1min50s25 - prata / Pablo Vieira - 1min50s45 - bronze

50m borboleta: Luana Oliveira - 27s36 - bronze Victor Baganha - 24s03 - ouro

Revezamento 4x100m medley: Feminino - bronze / Masculino - bronze