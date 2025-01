Vale de San Fernando fica sob ameaça; incêndio em Los Angeles continua

Os bombeiros progrediam lentamente na batalha para conter o incêndio que arrasou áreas do bairro Pacific Palisades, em Los Angeles, mas as chamas que ainda se espalhavam ameaçavam comunidades no populoso Vale de San Fernando neste domingo (12).

Os aviões lançaram água nas colinas íngremes para conter a propagação do incêndio em Palisades que ia em direção ao leste. O canal de televisão KTLA informou que as equipes em terra conseguiram salvar várias casas, embora outras tenham sido perdidas.

"Los Angeles teve mais uma noite de terror e desgosto inimagináveis", disse Lindsey Horvath, supervisora do Condado de Los Angeles.

Seis incêndios simultâneos que atingiram a segunda maior cidade dos Estados Unidos desde terça-feira (7) mataram pelo menos 16 pessoas até a noite de sábado (11), segundo dados do Washington Post e outros veículos de comunicação, citando o escritório do médico legista do condado de Los Angeles. A Reuters não conseguiu entrar em contato com o responsável.

Estima-se que pelo menos 13 pessoas estejam desaparecidas.

As chamas danificaram ou destruíram 12 mil estruturas, disseram os bombeiros. O fogo reduziu bairros inteiros a ruínas fumegantes, consumindo casas de ricos e famosos e de pessoas comuns, deixando uma paisagem apocalíptica.

Nas últimas 24 horas, o incêndio em Palisades se espalhou por mais 404 hectares, destruindo mais casas, relataram as autoridades.

A autoridade da agência local Cal Fire Todd Hopkins disse que, embora 11% do incêndio em Palisades estivesse contido, ele já atingiu mais de 8,9 mil hectares.

Em entrevista coletiva, Hopkins disse que o fogo se espalhou pelo Mandeville Canyon e ameaçou chegar a Brentwood, bairro nobre onde moram muitas celebridades, e o Vale de San Fernando. O fogo também avançou em direção à rodovia 405 norte-sul.

Embora os ventos de Santa Ana que alimentaram as chamas estivessem mais calmos no sábado, o Serviço Meteorológico Nacional alertou que rajadas mais fortes de até 110 km/h poderiam retornar no início da próxima semana.

Os avisos de bandeira vermelha permanecem em vigor para os condados de Los Angeles e Ventura até quarta-feira (15), disse o NWS.

"Esses ventos, combinados com o ar seco e a vegetação seca, manterão a ameaça de incêndio na área", afirmou. Espera-se que as condições sejam amenizadas até quinta-feira (16).

*Reportagem adicional de Maria Alejandra Cardona, Joe Brock, Chad Terhune, Matt McKnight, Fred Greaves, Mike Blake, Omar Younis, Sandra Stojanovic e Dawn Chmielewski, em Los Angeles; Brendan O'Brien, Hannah Lang, Rich McKay e David Ljunggren

