Picos quebra sequência de visitantes e prossegue na Copa do Brasil

O Picos foi o primeiro time mandante a se classificar à segunda fase da Copa do Brasil na rodada desta quarta-feira (17). Os piauienses superaram o Atlético-AC por 1 a 0 no estádio Helvídio Nunes, em Picos (PI), e avançaram para enfrentar o Boavista-RJ na próxima etapa da competição, em dia e horário que ainda serão anunciados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O atacante Raphael Freitas, de pênalti, marcou o gol da vitória do Zangão, que assegurou a premiação de R$ 675 mil pela classificação. A equipe do interior do Piauí já tinha garantido outros R$ 560 mil pela participação na competição, assim como o Atlético.

Em outros jogos da tarde desta quarta, as equipes que atuaram com status de visitantes saíram de campo com a vaga na segunda fase. São clubes mais bem colocados que os rivais no ranking da CBF e que têm a vantagem do empate nos confrontos. A Tombense se beneficiou da condição ao ficar no zero com o Nova Mutum no estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum (MT). Na sequência, o time mineiro encara Caldense ou Vasco, que se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas.

No estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas (BA), o Vila Nova derrotou o Atlético-BA por 3 a 0, com gols do atacante Pedro Júnior, do zagueiro Saimon e do meia Markson e também prossegue na Copa do Brasil. Os goianos encaram o Juventude na etapa seguinte do torneio nacional.

Rival do Tigre, o Atlético-GO se classificou à segunda fase ao superar o Galvez por 3 a 1 na Arena Pantanal, em Cuiabá. Embora mandantes, os acreanos não puderam sediar o jogo em casa porque a cidade de Rio Branco, capital do estado, está em fase emergencial devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os atacantes Danilo Gomes e Zé Roberto, além do meia Wellington Rato, marcaram para o Dragão, enquanto o atacante Rodrigo descontou para o Imperador. O próximo rival do Atlético será o vencedor do duelo entre Santa Cruz-RS e Joinville, que jogam na quinta, às 20h, no estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul (RS).