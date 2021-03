Copa do Brasil: Volta Redonda avança para segunda fase

O Volta Redonda garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após derrotar o Castanhal por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira (17) no estádio Moledão, no interior do Pará. Agora, a equipe do Rio de Janeiro enfrenta a Juazeirense, da Bahia, que superou o Sport na semana anterior.

Em tarde de golaços, Alef Manga marca duas vezes, Régis fecha o placar e Volta Redonda vence o Castanhal-PA por 3 a 0, se classificando para a Segunda Fase da Copa do Brasil 2021. #FazOPix #EuSouVoltaço #EsquadrãoDeAço #CopaDoBrasil2021 pic.twitter.com/Kjn0dECNo2 — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) March 17, 2021

Além dos R$ 560 mil já recebidos apenas por ingressar no torneio, o Volta Redonda recebeu mais R$ 675 mil pela vaga na segunda fase. O primeiro gol do Tricolor de Aço saiu aos 31 da etapa inicial com Alef Manga. O atacante voltou a deixar a sua marca aos 20 do segundo tempo. E, aos 49, o Voltaço fechou o placar com o lateral-direito Régis.

Operário faz 2 a 0 e se classifica

Quem também avançou na competição na tarde desta quarta-feira (17) foi o Operário-PR, que, jogando no estádio Pinheirão, em São Matheus do Maranhão, bateu o Juventude local por 2 a 0. O resultado deu o direito aos paranaenses de seguirem adiante na Copa do Brasil.

Fim de jogo no Maranhão! Vitória e classificação do Fantasma na @CopadoBrasil! 👻⚫⚪#JUVxOFEC 0x2 pic.twitter.com/XoMNoZKGZF — Operário Ferroviário (@OFECoficial) March 17, 2021

Na segunda fase, o time de Ponta Grossa aguarda o adversário que sairá do duelo entre União Rondonópolis e Coritiba, que se enfrentam nesta quinta-feira (18) no estádio Caldeirão, no Mato Grosso.

A vantagem do time do sul do Brasil começou a ser construída logo aos cinco minutos de jogo, quando o volante Leandro Vilela chutou de longe e o goleiro João Paulo acabou falhando. O segundo gol do Fantasma veio aos 24 minutos ainda do primeiro tempo. O meia Tomas Bastos cobrou o escanteio e a bola passou direto por todos, indo para o fundo das redes.