Promovidos à Série A, Cuiabá e Juventude seguem na Copa do Brasil

Dois dos quatro times promovidos à Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, Cuiabá e Juventude asseguraram, nesta quarta-feira (16), vagas na segunda fase da Copa do Brasil. A classificação também rendeu a cada um deles uma premiação de R$ 1,07 milhão. Só pela participação no torneio, ambos já tinham garantido outros R$ 990 mil.

O Cuiabá empatou sem gols com o Sergipe no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE). O resultado classificou o time do Centro-Oeste, que tinha a vantagem por atuar como visitante e possuir melhor colocação no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na segunda fase, o Dourado terá pela frente o 4 de Julho, com mando de campo da equipe piauiense. A partir deste estágio, porém, a igualdade no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.

Também pela Copa do Brasil, o Juventude derrotou o Murici por 3 a 0. A partida começou com quase meia hora de atraso devido a uma queda de energia no estádio José Gomes da Costa, em Murici (AL). O atacante Matheus Peixoto abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. No primeiro lance da etapa final, o meia Guilherme Castilho ampliou, de cabeça. Aos 40, o zagueiro Vitor Mendes fechou o marcador. Na próxima fase, os gaúchos pegam o ganhador entre Atlético-BA e Vila Nova, que se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h (horário de Brasília), no estádio Carneirão, em Alagoinhas (BA).