Santos empata com Deportivo Lara e avança na pré-Libertadores

O Santos está a dois jogos de chegar à fase de grupos da Libertadores 2021. Nesta terça-feira (16), o Peixe empatou por 1 a 1 com o Deportivo Lara (Venezuela), no estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, em Caracas (Venezuela), e se classificou à terceira fase preliminar da competição sul-americana.

Com o resultado, o Peixão superou a equipe venezuelana por 3 a 2 no agregado e espera o seu próximo adversário na #Libertadores. pic.twitter.com/wEIBuGYlon — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 17, 2021

O Alvinegro se beneficiou da vitória por 2 a 1 na última terça-feira (9), na Vila Belmiro, na partida de ida do duelo. Na próxima fase, o time paulista terá pela frente quem passar entre San Lorenzo (Argentina) e Universidad de Chile, que fazem o segundo jogo do confronto nesta terça-feira no estádio Nuevo Gasometro, em Buenos Aires (Argentina). Na primeira partida, na quarta-feira passada (10), as equipes empataram por 1 a 1 no estádio Nacional de Santiago (Chile).

Apesar de o Lara ser o time a necessitar dos gols, quem teve o controle das ações na partida foi o Peixe, mesmo sem uma atuação destacada. Aos 36 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta no ângulo, o atacante Yeferson Soteldo abriu o placar. Uma falha de marcação da defesa santista, em jogada ensaiada da equipe venezuelana, deixou a partida - e a classificação - sob risco. Aos 16 minutos da etapa final, na sequência de um cruzamento, o lateral Ignácio Anzola, livre, empatou de cabeça.

A um gol de forçar a decisão por pênaltis, o Lara tentou se lançar ao ataque, mas esbarrou nas limitações técnicas e na marcação santista. Na melhor oportunidade dos anfitriões, aos 37 minutos, o atacante Darwin Gómez armou o contra-ataque e teve a finalização travada na hora H pelo zagueiro Luan Peres. Com o meia Gabriel Pirani e Soteldo liderando as ações ofensivas, o Alvinegro esteve mais perto de balançar as redes que o rival. Não conseguiu, mas fez o suficiente para garantir a classificação.

Indefinição

O Santos voltaria a campo neste sábado (20), às 19h, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Como a realização de eventos esportivos em São Paulo está suspensa por 15 dias, desde a última quinta-feira (15), como parte do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (covid-19), a partida não está confirmada. A Federação Paulista de Futebol (FPF) busca levar os jogos da competição para outros estados durante a restrição e não descarta acionar a Justiça para viabilizar a realização dos duelos em território paulista.