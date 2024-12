Hipismo: tricampeã olímpica, britânica é suspensa por chicotear cavalo

A tricampeã olímpica de adestramento do Reino Unido Charlotte Dujardin foi suspensa por um ano pela Federação Internacional de Esportes Equestres na quinta-feira (5), depois que um vídeo a mostrou chicoteando as pernas de um cavalo várias vezes.

Dujardin, que se retirou dos Jogos Olímpicos de Paris quando o vídeo veio à tona em julho, havia sido suspensa provisoriamente por seis meses pela FEI em julho, depois que o órgão regulador do hipismo iniciou uma investigação sobre sua conduta.

"Durante sua suspensão, Dujardin está proibida de participar de todas as atividades relacionadas a competições ou eventos sob a jurisdição da FEI ou de uma Federação Nacional", disse a FEI em um comunicado. "O tempo cumprido durante sua suspensão provisória será creditado para a suspensão de um ano."

A FEI também impôs uma multa de 10.000 francos suíços (R$ 67,5 mil) a Dujardin. Ela admitiu as infrações e aceitou as sanções, acrescentou o comunicado.

Dujardin ganhou seis medalhas olímpicas, incluindo dois ouros no adestramento individual e um ouro no adestramento em equipe. Ela tem o maior número de medalhas olímpicas entre todas as mulheres britânicas, embora o total da ciclista Laura Kenny inclua cinco ouros.

A atleta de 39 anos, que estará livre para competir novamente em julho, já disse anteriormente que estava profundamente envergonhada com o incidente.

"O que aconteceu foi completamente fora do normal e não reflete a forma como eu treino meus cavalos ou oriento meus alunos, mas não há desculpa", afirmou ela em um comunicado em julho.

A FEI disse que o veredicto enfatizou seu compromisso com o bem-estar animal.

"É lamentável que esse caso tenha colocado nosso esporte nas manchetes por todos os motivos errados, especialmente durante um período crítico que antecede os Jogos Olímpicos", disse a secretária-geral da FEI, Sabrina Ibanez. "Essas sanções significativas enviam uma mensagem clara de que qualquer pessoa, independentemente de seu perfil, que se envolva em condutas que comprometam o bem-estar do cavalo enfrentará sérias consequências."

(Reportagem em parceria com Martyn Herman, em Londres)

