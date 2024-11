Ministério Público investiga fraudes na saúde do Rio

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpre, nesta terça-feira (26), 12 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraudes em contratos da Fundação Estadual de Saúde com empresas. Entre os alvos da operação Vigília figuram dois delegados da Polícia Civil.

Investigações do MPRJ revelaram direcionamento de contratos públicos da fundação, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para prestação de serviços em três unidades estaduais: Hospital Heloneida Studart, em São João de Meriti; Hospital Estadual da Mulher, em Mesquita; e Centro Estadual de Diagnóstico e Imagem, no centro do Rio.

De acordo com o Ministério Público, duas empresas foram favorecidas pelo esquema, com a ajuda de um delegado e de seu pai. A ação conta com o apoio da Corregedoria Geral da Polícia Civil.