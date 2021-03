Goiás bate Vila Nova em clássico e segue invicto no Campeonato Goiano

O Goiás levou a melhor no primeiro Derby do Cerrado da temporada 2021. Neste domingo (7), o Esmeraldino venceu o clássico contra o Vila Nova por 1 a 0 no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela terceira rodada do Campeonato Goiano. A partida foi válida pelo Grupo B. Mesmo com um jogo a menos, o time alviverde lidera a chave com seis pontos, enquanto o Tigre aparece em terceiro, com quatro pontos.

A equipe alvirrubra começou melhor. Aos 17 minutos, o atacante Pedro Júnior forçou o goleiro Marcelo Rangel, recuperado de lesão e de volta à meta esmeraldina, a uma boa defesa. Dois minutos depois, o lateral William Formiga recebeu pela esquerda, da entrada da área, e acertou o travessão. Já aos 33 minutos, Pedro Júnior dividiu com o zagueiro Heron na área e caiu pedindo pênalti, mas a arbitragem mandou seguir.

Aos quatro do segundo tempo, Rangel trabalhou novamente em uma tentativa do atacante Thiaguinho. A primeira boa chance do Goiás apareceu apenas aos nove minutos, em uma finalização de fora da área do volante Madison, que o goleiro Georgemy defendeu. Aos 17 minutos, o Esmeraldino balançou as redes. Após cobrança de escanteio do atacante Índio, o meia Miguel Figueira concluiu para o gol, deixando os alviverdes na frente.

VITÓRIA ESMERALDINA!

Goiás 1x0 Vila Nova pic.twitter.com/gN0AtaobTu — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) March 7, 2021

O Tigre tentou responder aos 25 minutos, mas o zagueiro Rafael Donato acertou a trave, em finalização na pequena área. Os visitantes se mantiveram no ataque, mas não conseguiram mais criar oportunidades claras de gol.

Também pelo Grupo B, a Aparecidense atropelou o Jaraguá (quarto colocado) por 4 a 0 e assumiu o segundo lugar, com os mesmos quatro pontos do Vila, mas ficando à frente no saldo de gols (quatro a zero). O Goianésia, atual vice-campeão goiano, não saiu do zero com o Iporá. Ambos somaram o primeiro ponto no Estadual e dividem a quinta posição da chave.

Dragão também 100%

Outro time com 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Goiano é o Atlético-GO. Único representante do estado na Série A do Brasileiro, o Dragão superou o Anápolis por 2 a 0 no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, com gols dos laterais Igor Cárius e do atacante Roberson. O clube rubro-negro é o vice-líder do Grupo A com seis pontos, enquanto o rival é o terceiro, com três.

É NOSSO! É DO DRAGÃO! O Atlético Goianiense dominou o jogo do primeiro ao último minuto e garantiu os três pontos. Vitória de 2 a 0. Gols de Roberson e Igor Cariús. #ACGxAFC #Goianão2021 pic.twitter.com/1eD1xhVcVC — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) March 7, 2021

A ponta da chave é do Grêmio Anápolis, que venceu o Itumbiara (quarto colocado) por 1 a 0 neste domingo e foi a nove pontos, tendo uma partida a mais que o Atlético. Em outra partida do Grupo A, Jataiense (sexto e último) e Crac (quinto) empataram por 1 a 1.