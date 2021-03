Hamilton segura Verstappen em abertura épica de temporada na Fórmula 1

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio do Bahrein com a Mercedes neste domingo (28), após um duelo épico com Max Verstappen da Red Bull nas voltas finais.

Verstappen, que passou o britânico a quatro voltas do fim e teve de devolver a liderança por ultrapassar os limites da pista, terminou apenas 0s745 atrás do primeiro colocado após largar na pole position.

O companheiro de equipe de Hamilton, Valtteri Bottas, ficou muito atrás da dupla, em terceiro lugar, mas ganhou um ponto bônus pela volta mais rápida.

A vitória foi a de número 96 na carreira de Hamilton, e também estendeu outro recorde, o de sempre vencer nas estreias de temporada desde sua entrada na F1 com a McLaren em 2007.

With four laps to go, Max takes almost certain victory from Lewis



And then hands it back to him moments later #BahrainGP 🇧🇭 #F1 @LewisHamilton @Max33Verstappen pic.twitter.com/PJoXhaCjHd