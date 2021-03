A briga começou: Verstappen coloca a Red Bull na pole no GP do Bahrein

Max Verstappen, da Red Bull, se colocou como favorito à primeira corrida da temporada da Fórmula 1 após conseguir a pole position no Bahrein neste sábado (27).

O holandês de 23 anos fez uma maravilhosa última volta para negar a primeira posição do grid de largada para a atual campeã Mercedes na etapa de abertura da temporada pela primeira vez na era de motores híbridos turbo V6, que começou em 2014.

Ele superou o heptacampeão mundial Lewis Hamilton por 0s388, com uma volta de 1min28s997, após o britânico se colocar na pole provisória com a sua segunda volta lançada na fase final.

Here's how they'll line up for lights out on Sunday at Sakhir 🚦



It's all set up *very* nicely for our opening race of 2021 👀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Uw1JFDarj5 — Formula 1 (@F1) March 27, 2021

Verstappen estava a apenas 0s023 de distância após sua primeira tentativa.

O companheiro de equipe de Hamilton, o finlandês Valtteri Bottas, vencedor das últimas duas etapas de abertura, na Austrália e na Áustria, largará em terceiro lugar.

"Muito bem Max, é um começo perfeito", afirmou um alegre chefe de equipe Christian Horner, pelo rádio do carro, enquanto os mecânicos comemoravam.

A pole position foi a quarta da carreira de Verstappen e manteve um começo perfeito de ano, com a Red Bull sendo a mais rápida nos testes de pré-temporada e em todas as três sessões de treinos livres do Barein.

"Eu dei tudo que podia na última volta, mas infelizmente não foi o bastante", afirmou Hamilton.

A corrida deste domingo (28) será em Sakhir, que está sediando a primeira etapa da temporada no lugar da Austrália, cuja participação foi adiada para novembro por causa da pandemia de covid-19, será a primeira vez que Verstappen largará na pole position ao lado de Hamilton.

"A briga começou", comentou o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

Verstappen, que considerou a Mercedes favorita, disse que não havia garantias de que o desempenho nos testes seria mantido para o fim de semana de corridas.

"Até agora o carro tem funcionado muito bem e é muito gostoso de pilotar", disse. "Tudo funcionou perfeitamente na classificação, então claro que estou muito feliz pela pole position."

Verstappen começará no Oriente Médio como havia terminando, após terminar a temporada passada na pole position em Abu Dhabi - acabou vencendo a corrida.

He's been unstoppable so far on our opening race weekend of 2021 👏



And @Max33Verstappen was too quick for the rest in Saturday's race for pole 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/846mv6KBDQ — Formula 1 (@F1) March 27, 2021

Charles Leclerc, da Ferrari, largará em quarto lugar, mas com pneus mais macios do que os que estão à sua frente, com pneus médios. Pierre Gasly, da AlphaTauri, sairá em quinto.

Daniel Ricciardo, da McLaren, ficou em sexto lugar na classificação para a primeira corrida do australiano com a equipe desde que ele chegou da Renault.

Lando Norris largará em sétimo pela McLaren, à frente do ex-companheiro de equipe Carlos Sainz, que estreará amanhã (28) no carro da Ferrari. .

O bicampeão mundial Fernando Alonso, 39, iniciará sua primeira corrida desde 2018 em nono lugar, com a Alpine, propriedade da Renault, e parecia que nem havia se afastado da categoria.

Os grandes perdedores do dia foram o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, agora na Aston Martin após ter deixado a Ferrari, que largará em 18º lugar, e o companheiro de equipe de Verstappen, Sergio Pérez, que conseguiu ficar apenas no 11º posto do grid.

Vettel, o último piloto que não corria pela Mercedes a vencer a primeira etapa da temporada, quando ainda estava na Red Bull, teve que desacelerar por causa de bandeiras amarelas depois de o estreante russo Nikita Mazepin rodar.

"Esperávamos um começo melhor, mas é o que é", disse. "Claro que estou chateado e bravo, mas não foi nossa culpa."

O estreante japonês Yuki Tsunoda se classificou em 13º lugar pela AlphaTauri, mas gerou muita empolgação ao fazer a segunda volta mais rápida da fase de abertura.

No fim do grid, o filho de Michael Schumacher, Mick, começará em 19º lugar pela Haas, uma posição à frente do companheiro de equipe Mazepin.