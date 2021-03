Verstappen marca melhor tempo em treino livre do GP do Bahrein

Max Verstappen foi o mais rápido nos treinos desta sexta-feira (26) para o Grande Prêmio do Bahrein, que inaugura a temporada de Fórmula 1, e sua equipe Red Bull logo se mostrou à altura das expectativas -que só cresceram depois dos testes.

O jovem holandês, que também liderou os cronômetros duas semanas atrás no mesmo circuito de Sakhir com o carro de motor Honda, que pareceu estável e veloz, marcou um tempo de 1min31seg394 de tarde e 1min30seg847 ao anoitecer.

A McLaren com motor Mercedes de Lando Norris ficou em segundo, 0seg095 mais lenta. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton ficou em terceiro com a Mercedes com um tempo de 1:31.082.

"Foi tudo bem. Uma sensação boa no carro", disse Verstappen, que venceu a última corrida de 2020 em Abu Dhabi. "No geral, estou bem satisfeito". "Ainda acredito que a Mercedes será o carro com motor Mercedes mais potente".

Valtteri Bottas, que venceu a primeira corrida do campeonato nos últimos dois anos, foi o segundo mais rápido na primeira sessão, mas o quinto na seguinte, quando se queixou de que o carro estava "impossível de pilotar" no final de sua última volta longa.

Os pilotos da Mercedes tiveram dificuldade com o carro nos testes da pré-temporada, particularmente com a traseira instável, mas pareceram ter encontrado mais velocidade e estabilidade nas duas semanas transcorridas desde então.