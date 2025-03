F1 se prepara para nova temporada, mas foca no prêmio de 2026

Próximo ano reserva novos motores e mudanças no regulamento de chassis

A Williams pode ser a equipe que mais se aprimorou quando a temporada da Fórmula 1 começar em Melbourne, na próxima semana, mas 2026 ainda está no foco para os antigos campeões, que estão determinados a voltar ao topo.

O próximo ano será o início de uma nova era de motores, juntamente com mudanças significativas no regulamento de chassis, em uma grande mudança que pode causar tremores na hierarquia do paddock.

Todas as equipes terão de decidir em que momento desta temporada deixarão de atualizar seus carros e se concentrarão totalmente em 2026.

Para equipes como a Williams, a nona de 10 em 2024, isso significa mudar muito antes dos rivais que buscam o título para ter a melhor chance de dar um grande salto.

“Desde o início, deixei bem claro que 2026 é o ano em que quero ter certeza de que vamos nos concentrar e isso terá um efeito em 2025”, disse o diretor da Williams, James Vowles, no lançamento do carro no mês passado.

A Williams foi a mais rápida nos testes da semana passada no Bahrein, com o recém-chegado Carlos Sainz, e sua entrega geral fez com que os rivais sugerissem que ela poderia estar entre os cinco primeiros colocados.

Vowles minimizou essa possibilidade, já tendo alertado Sainz e seu companheiro de equipe Alex Albon para esperar um ano difícil, com as recompensas a serem colhidas nas próximas temporadas.

Os rivais do meio do pelotão também estarão procurando acumular pontos no início da temporada antes de interromper o desenvolvimento.

“Há áreas do nosso negócio que já estão 100% focadas em 2026, portanto, os grupos de engenharia de conceito estão focados apenas em 2026 porque 2025 já foi feito do ponto de vista deles”, declarou o chefe da Aston Martin, Andy Cowell.

“À medida que avançamos no ano, cada departamento fará essa transição de parcialmente em 2025 para totalmente em 2026”, acrescentou o britânico.

Oliver Oakes, da Alpine, disse que seria um ato de equilíbrio para a equipe de propriedade da Renault, mas “acho que veremos que, especialmente após as primeiras corridas, é bastante evidente onde sua atenção precisa estar”.

Aqueles que estão na frente e perseguindo campeonatos terão uma abordagem diferente.

Andrea Stella, chefe da campeã McLaren, cuja equipe já desponta como favorita e cujos pilotos, Lando Norris e Oscar Piastri, disputarão ambos os títulos, disse que a equipe introduzirá atualizações pelo menos no início da temporada.

Fred Vasseur, da Ferrari, agora com o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton a bordo, disse que a situação seria avaliada após as primeiras quatro ou cinco corridas.

“Mesmo que você tenha um plano, mesmo que você decida agora que vamos fazer isso, isso, isso, vamos ver depois de algumas corridas no campeonato onde você está”, disse aos repórteres.

“Se você estiver um segundo atrás, não faz sentido continuar a se desenvolver. Se você estiver um segundo na frente, pode se concentrar um pouco em 2026, mas acho que esses dois cenários não são nada realistas”.

“Acho que será a continuidade do ano passado, com quatro equipes capazes de vencer corridas, capazes de vencer o campeonato, e será uma boa luta”.

O piloto da Mercedes, George Russell, concordou. “Acho que o motivo pelo qual será tão interessante é que quem continuar a se desenvolver provavelmente vencerá o campeonato, mas pagará o preço em 2026”, declarou.

