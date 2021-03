Handebol: Brasil estreia com derrota para a Noruega no Pré-olímpico

A seleção brasileira masculina de handebol estreou, nesta sexta-feira (12), com derrota no pré-olímpico da modalidade, realizado em Montenegro. O Brasil foi superado por 32 a 20 pela equipe da Noruega.

🇳🇴 32 x 20 🇧🇷



Estreia duríssima no Pré-olímpico 🤾🏽‍♂️



Mas estamos de volta à quadra em menos de 24h. Sem tempo pra lamentar. #Tokyo2020 é logo ali. Vamos com tudo, Guerreiros!



🇧🇷 x 🇰🇷

🗓 13/3

⏰ 13:30

📱💻 https://t.co/uimUYtZSH8 (@tvnsports) pic.twitter.com/DHd2Ep6kbE — Time Brasil (@timebrasil) March 12, 2021

O Brasil chegou a fazer uma partida parelha nos primeiros minutos, mas no final prevaleceu a maior qualidade da equipe europeia. “Conseguimos os primeiros 20 minutos muito equilibrados com um bom retorno defensivo. Depois apresentamos erros de um contra o goleiro e isso nos prejudicou. Erramos também na parte ofensiva na segunda etapa e terminamos tendo dificuldade no retorno, que é uma das forças deles”, declarou o técnico Marcus Tata após a partida.

O próximo desafio da seleção brasileira será no próximo sábado, diante da Coreia do Sul, a partir das 13h30 (horário de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo do Canal Olímpico.