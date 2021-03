Jogos de Tóquio e reeleição de Bach dominam pauta de reunião do COI

A Olimpíada de Verão de Tóquio terá destaque em uma reunião virtual de três dias do Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta quarta-feira (10), enquanto os organizadores dos Jogos adiados lutam para vencer os desafios da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A Olimpíada Tóquio-2020 foi adiada em 12 meses no ano passado, e deve ser realizada com medidas de saúde rigorosas e a provável ausência de visitantes estrangeiros entre julho e agosto.

Na reunião se ouvirá o primeiro relatório do comitê organizador dos Jogos de Tóquio sob o comando da nova chefe, Seiko Hashimoto. Ela substituiu Yoshiro Mori três semanas atrás depois que ele foi forçado a renunciar por causa de comentários sexistas.

Duas fontes do governo com conhecimento do assunto disseram à Reuters nesta quarta-feira (10) que o Japão decidiu realizar a Olimpíada e a Paralimpíada sem espectadores estrangeiros devido à preocupação pública com a covid-19.

Mas antes de ouvirem o relatório de Tóquio na quinta-feira (11), os membros do COI reelegerão nesta quarta (10) o presidente Thomas Bach para um segundo mandato, já que o advogado alemão e campeão olímpico de esgrima de 1976 não tem adversários.

Os presidentes do COI são limitados a um máximo de dois mandatos, ou um total de 12 anos no cargo. O primeiro mandato é de oito anos, e uma reeleição pode mantê-los na vaga por mais quatro.