Joinville tem novo jogo adiado no estadual por surto de covid-19

Após um surto do novo coronavírus (covid-19) envolvendo 30 membros da equipe do Joinville, entre atletas e comissão técnica, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) anunciou nesta terça-feira (2) que a partida entre o Tricolor e o Metropolitano, pela terceira rodada do Campeonato Estadual e que estava programada para a próxima quinta-feira (4), foi adiada.

Jogo Metropolitano e Joinville é adiado https://t.co/um3xQqEQUl — FCF (@FCF_futebol) March 2, 2021

Assim, o Joinville tem sua segunda partida adiada na competição, após o jogo com o Marcílio Dias, inicialmente programado para o último domingo (28), também ter a sua data de realização postergada pelo mesmo motivo.

“A partida válida pela terceira rodada do Campeonato Catarinense da Série A, entre Metropolitano e Joinville, programada para ocorrer na quinta-feira, às 16 horas, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, foi adiada. A nova data da partida deve ser divulgada nesta quarta-feira (3), dia que está prevista a definição das datas da Copa do Brasil 2021 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)”, informou a FCF através de nota.

Avanço da covid-19 em SC

Santa Catarina vive um momento de grande aumento de casos do novo coronavírus, o que levou o Governo do estado a anunciar o fechamento das atividades não essenciais, o chamado lockdown, no último final de semana (entre 23h da última sexta até às 6h de segunda passada), o que se repetirá no próximo fim de semana. A ideia é controlar o novo aumento no número de casos e amenizar o colapso do sistema de saúde.