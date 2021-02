Federação Catarinense adia jogo entre Chapecoense e Avaí

A Federação Catarinense de Futebol anunciou no final da tarde desta quinta-feira (25) o adiamento da partida entre Chapecoense e Avaí, válida pela primeira rodada do Estadual e programada para acontecer no próximo domingo (28), a partir das 18h (horário de Brasília), na Arena Condá. A decisão foi tomada por causa do aumento de casos do novo coronavírus (covid-19) em Chapecó.

Partida Chapecoense e Avaí é adiada https://t.co/Xz2uZlK4Em — FCF (@FCF_futebol) February 25, 2021

“A partida entre Chapecoense e Avaí, que seria no domingo, às 18 horas, na Arena Condá, foi adiada. Considerando a atual situação crítica, na cidade de Chapecó, em virtude da pandemia de covid-19, que está impossibilitando que as ambulâncias sejam disponibilizadas para a partida”, diz a entidade em nota.

Segundo a Federação Catarinense, a nova data da partida ainda será definida. A decisão será tomada após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicar a tabela da edição 2021 da Copa do Brasil.