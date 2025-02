Mais de 160 conteúdos da Agência Brasil são licenciados para livros

Veículo também oferece banco gratuito com mais de 200 mil fotos

A Agência Brasil tem sido cada vez mais procurada para oferta de conteúdo de credibilidade para serem utilizados em livros didáticos.

Ao longo de 2024, mais de 160 obras educacionais incorporaram textos e áudios produzidos pelo veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), reforçando o papel do jornalismo público na disseminação do conhecimento.

“A missão institucional da EBC é criar a difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas. Saber que o nosso trabalho é lido e estudado nas escolas é um sinal claro de que estamos conseguindo cumprir o nosso objetivo”, comenta a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos.

Os conteúdos utilizados abordaram temas variados, como saúde, cidadania, esporte e meio ambiente.

Estudantes dos mais variados níveis de escolaridade tiveram acesso, com ênfase no ensino fundamental. Algumas obras chegaram a ter tiragem de 40 mil exemplares, além de disponibilização na internet.

Licenciamento

O licenciamento é uma das linhas de negócio da EBC, conforme previsão legal. Essa é a modalidade adotada para os casos onde o material será comercializado.

Para outros fins, a exemplo de divulgação jornalística, as imagens e textos da Agência Brasil são liberados mediante a indicação dos créditos de autoria.

Conteúdos originados de agências internacionais, porém, são de reprodução proibida.

Para entrar em contato com a área de licenciamento da EBC, basta enviar um e-mail para licenciamento@ebc.com.br

Banco de imagens gratuito

A Agência Brasil também oferece ao público um extenso banco de imagens gratuito, com mais de 200 mil fotos em alta resolução sobre variados temas.

Chamado de Foto Agência, o acervo tem acesso ilimitado e reúne imagens de coberturas jornalísticas realizadas desde 1964.

Dezenas de fotos são inseridas diariamente e elas podem ser usadas por pessoas físicas ou reproduzidas por empresas jornalísticas, desde que o fim do uso dessas imagens não seja comercial.

Imagens provenientes de acordos e parcerias com agência internacionais têm direitos reservados e são de reprodução proibida.

>> O serviço está disponível aqui.

Além dele, a Foto Agência conta com uma página na ferramenta Flickr que também é atualizada diariamente e disponibiliza fotos jornalísticas e artísticas para uso.

“Com a Agência Brasil e seu serviço de imagens, reforçamos o compromisso com a democratização da informação e a facilidade no acesso a conteúdos de qualidade produzidos por profissionais de excelência. É a comunicação pública chegando ainda mais longe”, afirma a diretora Cidinha Matos.

Imagens Premiadas

As imagens realizadas pelos profissionais da Agência Brasil são destaque no cenário fotojornalístico nacional.

>> Veja aqui as 100 melhores fotos de 2024

Em 2024, por exemplo, os fotógrafos Paulo Pinto e Fernando Frazão venceram a 41ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, organizado pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), em parceria com Ordem dos Advogados do Brasil - RS (OAB-RS).

Paulo Pinto também entrou para a lista dos jornalistas mais premiados de 2024, de acordo com ranking elaborado e divulgado pelo portal Jornalistas & Cia.