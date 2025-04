Maratona de Londres bate recorde de participantes que concluem prova

A Maratona de Londres de domingo (27) estabeleceu um recorde mundial para o número de pessoas que concluíram a prova, superando a marca anterior de 55.646 em Nova York no ano passado, segundo os organizadores.

Um total de 56.640 corredores cruzou a linha de chegada, anunciou o Guinness World Records na segunda-feira (28).

O queniano Sabastian Sawe venceu a corrida de elite masculina, enquanto a etíope Tigst Assefa quebrou o recorde mundial somente para mulheres.

"Estamos entusiasmados por termos quebrado o título do Guinness World Records", disse Hugh Brasher, presidente-executivo da London Marathon Events, em um comunicado na segunda-feira (28). "Foi uma ocasião fantástica ver 56.640 pessoas cruzarem a icônica linha de chegada no The Mall durante o dia da maratona. Esperamos que as milhares de pessoas que assistiram ontem tenham se inspirado para se inscrever na Maratona de Londres 2026."