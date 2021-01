Série B: em confronto direto, Avaí vence Juventude

No estádio da Ressacada, em Florianópolis, a noite de terça-feira (19) foi de confronto direto na parte de cima da tabela da Série B. Pela 36ª rodada, o Avaí só pensava na vitória para seguir sonhando com o acesso à Série A. O Leão da Ilha, mesmo vindo de dois empates, era o 8º com 49 pontos (seis abaixo do próprio Juventude, que, na abertura da rodada, era o último time classificado à elite). O Juventude, depois da vitória sobre o Cruzeiro na última rodada, alcançou os 55 pontos e estava dentro do G-4, no 4º lugar.

A sorte, na noite chuvosa de futebol na capital de Santa Catarina, sorriu para os donos da casa. Com uma vitória contundente de 5 a 2, o Avaí pulou para os 52 pontos e ganhou o direito de seguir acreditando. O Juventude se manteve nos mesmos 55 pontos.

O Leão foi melhor desde o início, e marcou logo aos 11. Depois do escanteio, Rômulo, atrás da zaga, mandou para a rede de cabeça. Os gaúchos conseguiram ainda empatar aos 20 com o atacante Matheuzinho, completando belo passe do Renato Cajá. Só que a alegria durou pouco, mais precisamente seis minutos. Esse foi o tempo que o Avaí precisou para pular na frente de novo. O goleiro Marcelo Carné saiu muito mal e o atacante Getúlio fez o segundo.

Aos 28, veio o terceiro. Rômulo deu um lindo passe e o lateral-esquerdo João Lucas ampliou. Apesar de jogar pior do que o rival catarinense, o Juventude conseguiu diminuir ainda na etapa inicial. Aos 36, outra vez Matheuzinho. Um bonito gol, depois do corte errado do zagueiro Betão.

Quando os gaúchos acharam que poderiam ir para os vestiários com apenas um gol de desvantagem, o atacante avaiano Rômulo foi derrubado dentro da área. O árbitro Caio Max Augusto Vieira apontou a marca da cal, e o veterano lateral-direito Edílson bateu forte, no canto direito do goleiro, para fazer o quarto dos catarinenses.

No segundo tempo, o ritmo de jogo caiu bastante. O único gol desse período saiu aos 45. Em um contra-ataque rápido, Rômulo cruzou e Jonathan fechou o placar. A vitória foi do Avaí por 5 a 2.

O penúltimo jogo do Juventude nesta temporada da Série B será na sexta-feira (22), contra o Figueirense em Caxias do Sul. O time da serra gaúcha precisa da vitória e de um tropeço do CSA para voltar ao grupo dos quatro primeiros. O desafio do Avaí será novamente em Florianópolis, contra o Guarani no sábado (23). Para seguir com chances de voltar à elite, o Leão da Ilha precisa vencer e torcer por maus resultados do Juventude e do CSA.

CRB goleia Figueirense

No Rei Pelé, em Maceió, o CRB fez 5 a 1 na outra equipe de Florianópolis, o Figueirense. O primeiro saiu aos 16. O atacante Hyuri aproveitou passe do companheiro Luidy, após rebote do goleiro Rodolfo.

O atacante Lucão do Break precisou de dois chutes para ampliaram aos 31. A segunda finalização, depois do bate e rebate, morreu na rede do time catarinense.

Na reta final do primeiro tempo, os alagoanos fizeram mais um, outra vez com Hyuri. Depois do cruzamento, ele aparece na área e balança a rede.

Na segunda etapa, aos 30, o meia Diego Torres dominou na área e bateu forte para deixar o placar em 4 a 0 para os alagoanos. O Figueirense ainda teve tempo para fazer o gol de honra. Aos 40, o atacante Erison driblou o adversário e bateu forte. Aos 46, o lateral-direito alagoano Reginaldo recebeu passe do atacante Hury e só rolou para a rede. A vitória ficou com o CRB por 5 a 1.

Provisoriamente, o time de Maceió ocupa a 10ª posição com 49 pontos. O próximo jogo da equipe será fora de casa contra a Ponte Preta, no próximo domingo (24). Enquanto isso, o Figueirense, no 15º lugar, segue muito ameaçado pelo rebaixamento.

