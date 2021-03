Koeman diz que prisão de Bartomeu é ruim para o Barcelona

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, disse que foi duramente afetado pela prisão do ex-presidente do clube Josep Maria Bartomeu e classificou o homem que o contratou para o cargo como uma "pessoa excepcional", mas admitiu que o caso prejudica a reputação do clube.

Bartomeu, que contratou Koeman em agosto, mas renunciou em outubro para não enfrentar uma moção de desconfiança, foi detido ontem (1º de março), assim como o presidente-executivo, Oscar Grau, em meio a uma investigação ligada a alegações de administração inadequada e corrupção corporativa.

A dupla foi libertada nesta terça-feira, mas a investigação, que começou no ano passado, antes de Koeman assumir o posto, continua aberta.

"Quando ouvi a notícia, fiquei arrasado, porque conheço Bartomeu e Grau bem", disse Koeman em uma coletiva de imprensa antes da partida de volta da semifinal da Copa do Rei em casa contra o Sevilla, na qual o Barça espera reverter um déficit de 2 a 0. "Lamento por eles, tive bons momentos com eles em um período de tempo curto e Bartomeu sempre foi uma pessoa excepcional para mim. Não é bom para a imagem do clube, mas temos que esperar e ver o que acontece [com a investigação]. Eu não estava aqui na época, então não posso falar disso, só temos que nos concentrar em nosso trabalho e em virar a maré amanhã".

O Barcelona está aos cuidados de um comitê administrativo provisório comandado pelo presidente interino, Carles Tusquets, desde que Bartomeu renunciou, mas os membros do clube elegerão um novo presidente no domingo (7).