Lenda do Los Angeles Lakers, ex-ala Elgin Baylor morre aos 86 anos

Ex-jogador do Minneapolis e do Los Angeles Lakers e membro do Hall da Fama do basquete, Elgin Baylor, visto como um dos maiores alas da história do esporte, morreu na noite de ontem (22) de causas naturais aos 86 anos, comunicou o time da NBA.

Nascido em Washington, D.C., Baylor foi o primeiro recrutado no draft de 1958 e Estreante do Ano da Associação Nacional de Basquete dos Estados Unidos em 1959. Ele passou 14 temporadas no Lakers e é considerado um dos maiores jogadores a jamais terem conquistado um campeonato.

Arremessador talentoso e ótimo nos rebotes, apesar de ter 1,95 metro de altura, Baylor detém o recorde de pontos individuais em um único jogo da NBA Finals: 61 contra o Boston Celtics, arquirrival do Lakers, em 1962.

"Elgin foi o amor da minha vida e meu melhor amigo. E como todos os outros, eu ficava maravilhada com sua coragem imensa, sua dignidade e o tempo que ele concedia a todos os torcedores", disse sua esposa, Elaine, em um comunicado.

A camisa 22 de Baylor foi aposentada e está pendurada nas vigas do Los Angeles' Staples Center, e o ex-jogador, 11 vezes escolhido para o All-Star Game da NBA, está imortalizado em uma estátua do lado de fora da arena.

"Elgin foi 'O' superastro de sua era, seus muitos prêmios atestam isso", disse a proprietária majoritária do Lakers, Jeanie Buss.

Depois de se aposentar, Baylor treinou o New Orleans Jazz e mais tarde foi contratado como gerente-geral do Los Angeles Clippers, passando 22 anos no cargo.

"Antes de haver Michael Jordan fazendo coisas maravilhosas no ar, houve Elgin Baylor", disse Magic Johnson, ex-armador e ex-presidente do time do Lakers, no Twitter.