Liverpool ainda busca vaga entre os 4 primeiros, diz Andy Robertson

A defesa do título inglês do Liverpool desmoronou de maneira espetacular nesta temporada, mas o zagueiro Andy Robertson disse que o time ainda tem tempo de reverter a situação e pleitear um lugar entre os quatro primeiros do campeonato.

O Liverpool rasgou o livro dos recordes na temporada passada durante a jornada rumo ao seu primeiro título inglês importante em 30 anos, mas uma campanha assolada por contusões e um desempenho ruim deixou o time na sétima posição com 46 pontos de 29 jogos.

O elenco de Juergen Klopp só ganhou quatro de seus 10 últimos jogos na liga inglesa, mas Robertson tem esperança de que o clube reencontrará sua melhor forma depois do intervalo internacional.

"Infelizmente, não tivemos uma temporada tão boa quanto provavelmente pensávamos", disse Robertson ao canal Sky Sports. "Mas ainda há tempo para consertar isso – não tanto quanto gostaríamos de consertá-lo, mas ainda há tempo para torná-lo um pouco melhor." "Espero que ainda possamos mostrar o Liverpool dos velhos tempos e que consigamos continuar lutando... ainda há um caminho longo pela frente."

O Liverpool, que está cinco pontos atrás do quarto colocado Chelsea, enfrenta o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões no mês que vem.