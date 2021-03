Liverpool pode impedir atletas de atuarem em suas seleções, diz Klopp

O Liverpool pode não permitir que seus jogadores viajem para partidas de suas seleções no exterior no final deste mês se eles tiverem que ficar em quarentena durante dez dias ao voltarem para a Inglaterra, disse o técnico Juergen Klopp nesta quarta-feira (3).

Os brasileiros Alisson Becker, Fabinho e Roberto Firmino e o atacante português Diogo Jota podem passar dez dias isolados ao voltarem de países de uma "lista vermelha" de covid-19 para o Reino Unido.

A Fifa disse que os clubes podem se recusar a liberar jogadores se for exigido que eles passem mais de cinco dias em quarentena na volta para casa.

"Entendo a necessidade de várias associações de futebol, mas é um momento no qual não se pode contentar a todos", disse Klopp em uma coletiva de imprensa antes do confronto de quinta-feira (4) com o Chelsea. "Os jogadores são pagos pelos clubes, então isto significa que temos que ser sua maior prioridade. Não dá para contentar a todos neste período de nossas vidas". "Não temos 100% de certeza porque não está claro, já que alguns países podem mudar os locais em que jogam. Você sempre tem que esperar quase até o último segundo, porque as pessoas precisam de tempo para tomar decisões".