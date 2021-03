Lucas Lima lidera vitória de reservas do Palmeiras sobre São Caetano

Atual campeão, o Palmeiras venceu pela primeira vez no Campeonato Paulista de 2021. Nesta quarta-feira (11), o Verdão derrotou o São Caetano por 3 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo atrasado da primeira rodada da competição.

Que comece a busca pelo bi! 👊

Com gol contra do adversário e gols de Breno Lopes e Lucas Lima, demos o #PontapéInicial e vencemos o São Caetano em casa pela primeira rodada do Paulista!#AvantiPalestra #PALxSCA pic.twitter.com/ApbfpzPxXg — Palmeiras 👑🏆🏆🏆 (@Palmeiras) March 11, 2021

O Alviverde foi a quatro pontos, em terceiro no Grupo C, mas com um jogo a menos que o líder Ituano (sete pontos) e o Red Bull Bragantino, segundo colocado (cinco pontos). O Azulão, com um ponto em três partidas, está em último no Grupo D, o mesmo do Santos.

O Palmeiras volta a campo no domingo (14), novamente no Allianz Parque, contra a Ferroviária, às 16h (horário de Brasília). No mesmo dia, às 19h, o São Caetano recebe o Corinthians no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). Os duelos valem pela quarta rodada do Paulista, a última antes de entrar em vigor a suspensão das atividades esportivas coletivas, por 15 dias, determinada nesta quarta pelo Governo estadual.

Com o técnico Abel Ferreira e a maior parte dos titulares de folga desde o último domingo (7), após a conquista da Copa do Brasil de 2020, o Palmeiras iniciou o Estadual dirigido pelo auxiliar João Martins e com vários jovens da base e reservas em campo. Caso do meia Lucas Lima, protagonista do mistão alviverde, com participação nos três gols.

Aos 11 minutos, o camisa 20 lançou Alan Empererur na esquerda. O zagueiro cruzou e, na tentativa de afastar a bola, o lateral Tony, do São Caetano, marcou contra. Aos 36, o meia deu a assistência para o atacante Breno Lopes aumentar. Aos 40, o próprio Lucas Lima balançou as redes, em um chute de primeira, após cobrança de escanteio do também meia Gustavo Scarpa.

Na etapa final, João Martins rodou a equipe e deu oportunidade a jovens como o atacante Giovani, que entrou no lugar de Lucas Lima e quase fez o quarto gol. Aos 41 minutos, o meia Gabriel Menino cruzou, o lateral Mayke desviou e o garoto de 17 anos, o mais novo entre os inscritos pelo Verdão no Estadual, concluiu para as redes, mas o auxiliar deu impedimento. A marcação foi confirmada após intervenção do árbitro de vídeo.