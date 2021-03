Nathalie Moellhausen é nona colocada no mundial e se garante em Tóquio

Neste domingo (21), a esgrimista naturalizada brasileira, Nathalie Moellhausen, ficou em nono lugar na Copa do Mundo de Espada, realizada em Kazan, na Rússia. Com o resultado, a campeã do mundo e número 2 do ranking mundial está oficialmente classificada para a Olimpíada de Tóquio. Nathalie perdeu nas oitavas de final para a sul-coreana Sera Song por 10 a 9, na primeira competição que disputou após um ano de paralisação por conta da pandemia de Covid-19.

A Copa do Mundo da Rússia é o último torneio válido para o fechamento do ranking qualificatório para Tóquio e Nathalie foi, novamente, a melhor das Américas na espada.

Equipes

Nesta segunda-feira (22), a Copa do Mundo de Espada terá a disputa por equipes. Além de Nathalie, formam a equipe brasileira as esgrimistas Amanda Simeão e Marcela Silva, comandadas pelo técnico Marcos Cardoso.

O torneio mundial tem transmissão ao vivo no site oficial da Federação Internacional.