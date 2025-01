Real Madrid enfrentará Manchester City em playoff da Liga dos Campeões

O atual campeão europeu Real Madrid enfrentará o vencedor de 2023, Manchester City, em um jogo de repescagem da fase eliminatória da Liga dos Campeões, de acordo com sorteio realizado em Nyon nesta sexta-feira (31).

Real e City não conseguiram avançar automaticamente para as oitavas de final como uma das oito melhores equipes depois de terminarem em 11º e 22º lugares, respectivamente, no novo formato da competição.

As equipes que terminaram do nono ao 24º lugar competirão em um playoff de duas partidas para buscar as oitavas de final.

Como as equipes do mesmo país também podem se enfrentar, ao contrário dos anos anteriores, os playoffs terão um empate totalmente francês, com o Paris Saint-Germain enfrentando o Brest.

Juventus e Milan escaparam do confronto entre eles no sorteio, com os dois times da Série A enfrentando os holandeses PSV Eindhoven e Feyenoord, respectivamente.

Veja os confrontos após sorteio:

Club Brugge x Atalanta

Sporting x Borussia Dortmund

Manchester City x Real Madrid

Celtic x Bayern de Munique

Juventus x PSV Eindhoven

Feyenoord x Milan

Brest x Paris Saint-Germain

Mônaco x Benfica

*A equipe mencionada em segundo lugar disputa o jogo de volta em casa

Datas:

Jogo de ida dos playoffs: 11/12 de fevereiro

Jogo de volta dos playoffs: 18/19 de fevereiro

Sorteio das oitavas de final: 21 de fevereiro

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.