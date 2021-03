Pepe desfalca Portugal nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

O zagueiro Pepe não atuará na estreia da seleção de Portugal nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 por ter sofrido uma contusão em partida de seu clube, o Porto, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A equipe médica da FPF considerou Pepe sem condições de jogar contra o Azerbaijão em 24 de março, a Sérvia em 27 de março e Luxemburgo três dias mais tarde", disse a entidade em seu site.

"Luis Neto, zagueiro central do Sporting, foi convocado para substituir Pepe".

Pepe, de 38 anos, saiu mancando na metade do primeiro tempo da vitória de 2 a 1 do segundo colocado Porto sobre o Portimonense na liga portuguesa no sábado (20), o que manteve o time dez pontos atrás do Sporting.

Campeão europeu, Portugal disputará uma partida como mandante contra o Azerbaijão em Turim antes de visitar Sérvia e Luxemburgo. A Irlanda é o outro time do Grupo A.