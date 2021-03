Pernambucano: Santa Cruz e Sport empatam no Arruda em Recife

A tarde deste domingo (14) foi de clássico em Recife. E o calor não ficou apenas nos termômetros. O placar ficou no empate em 1 a 1 no jogo válido pela 3ª rodada do Estadual. Mas teve polêmica logo no começo da partida.

Aos 13 minutos da etapa inicial, o Sport marcou com Sander, só que o lance foi invalidado por impedimento. Os atletas do Leão reclamaram bastante. Depois, aos 29, o time da Ilha do Retiro abriu o placar. Depois da falha da zaga do Santa Cruz, o lateral Patric ajeitou a bola e o atacante Mikael mandou uma bomba para balançar as redes. Aos três da etapa final, quase o segundo. Patric bateu o escanteio e o volante Marcão mandou de cabeça no travessão do goleiro Martíns Rodríguez. Aos 21, por muito pouco o Santa Cruz não empatou. O atacante Pipico, pela esquerda e pressionado pelo zagueiro Rafael Thyere, concluiu para fora na melhor chance da equipe. Aos 33, de novo Santa Cruz chegou com força. O atacante Léo Gaúcho mandou um belo chute muito perto do gol e o goleiro Luan Polli salvou o Sport. Até que, aos 38, surgiu o gol de empate. Coube ao atacante Pipico salvar o Tricolor. Depois do cruzamento da esquerda, ele mostrou muito oportunismo para mandar para as redes de cabeça.

#PE2021 | No primeiro clássico da temporada, no Arruda, Santa Cruz e Sport empataram em 1x1, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Pipico marcou o gol do Santa Cruz. pic.twitter.com/WGbogqnV7o — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 14, 2021

Resultado deixou o Tricolor na 3ª posição, com cinco pontos. O Leão chegou aos quatro pontos e está na 4ª colocação.

O próximo compromisso do Santa Cruz será pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (17), o time de Recife enfrentará o Ypiranga-AP no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, na estreia do torneio nacional. Também na quarta, o Sport jogará contra o 4 de Julho pela Copa do Nordeste na Ilha do Retiro. Pelo Pernambucano, o Santa Cruz joga apenas no dia 24 contra o Retrô. O Sport, contra o Central, no dia 25.