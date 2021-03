Rodrigo Muniz marca e ajuda Flamengo a derrotar Botafogo

O Flamengo contou com o faro de gol do atacante Rodrigo Muniz para derrotar o Botafogo por 2 a 0 no estádio Nilton Santos na noite desta quarta-feira (24). Com o resultado, o Rubro-Negro se tornou o líder isolado da Taça Guanabara do Campeonato Carioca com 12 pontos.

FIMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO NILTON SANTOS! O Mengão vence o Botafogo por 2 a 0 com gols de Rodrigo Muniz e Hugo Moura, pela quinta rodada do @Cariocao! VAMOOOOOOOOOOOOOOOOS! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/Skmq8gH52i — Flamengo (@Flamengo) March 25, 2021

Já o Botafogo terminou a 5ª rodada da competição na 7ª posição, com seis pontos, após o revés.

Artilheiro isolado

O jogo começou em ritmo lento, com as equipes mais preocupadas em estudar o adversário, e com poucos lances de perigo nos primeiros minutos. E aos 10 minutos, o Flamengo sofreu um revés. Pedro pediu para deixar o campo por causa de dores no músculo adutor da coxa esquerda.

Mas o que, inicialmente, parecia ser motivo de lamento, virou alegria aos 23 minutos, quando o substituto do atacante abriu o placar. O jovem Rodrigo Muniz ganhou disputa de bola com o zagueiro Marcelo Benevenuto e ficou livre para bater cruzado e vencer o goleiro Douglas Borges.

Após este gol, Rodrigo Muniz assumiu a artilharia isolada da competição, com cinco gols marcados.

Com a desvantagem, o Botafogo até tentou criar alguma coisa, mas esbarrou na falta de qualidade de sua equipe. Já o Rubro-Negro teve como melhor opção nos últimos minutos da etapa inicial o atacante Michael. Mas, o intervalo chegou, e o placar não mudou.

A etapa final começou com o Flamengo melhor, chegando a colocar uma bola no travessão, logo no primeiro minuto, quando João Gomes acertou um belo chute de três dedos.

O Botafogo até criou alguma coisa nos primeiros minutos, mas suas chances na partida chegaram ao final quando ficou com um homem a menos após a expulsão do zagueiro Kanu aos 20 minutos.

A partir daí o time da Gávea passou a administrar a vantagem, valorizando a posse de bola. Mas ainda deu tempo de o Flamengo chegar ao segundo gol, quando o volante Hugo Moura acertou um chute forte da entrada da área aos 39 minutos. A partir daí, pouco aconteceu, e o Rubro-Negro confirmou a vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo.

Próximos compromissos

O Flamengo volta a jogar pelo Carioca no próximo sábado (27), quando enfrenta o Boavista. Um dia depois, o Botafogo mede forças com o Nova Iguaçu.