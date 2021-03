Rugby: após segundo tropeço, Cobras busca 1ª vitória na Superliga

O Cobras, franquia que representa o Brasil na Superliga Americana de Rugby (SLAR), disputada no Chile e no Uruguai, ainda persegue a primeira vitória na competição. A equipe volta a campo na próxima terça-feira (30), às 13h (horário de Brasília), contra o Cafeteros Pro (Colômbia), no estádio Nacional de Santiago (Chile).

Os brasileiros perderam os dois jogos que disputaram até agora. Após a equilibrada derrota para o Peñarol (Uruguai), por 33 a 24, no domingo passado (21), em Santiago, a franquia foi dominada pelo Olímpia Lions (Paraguai), que venceu por 44 a 8 na última quinta-feira (25), no estádio Elias Figueroa, em Valparaíso (Chile). André “Buda” Arruda converteu o único try (quando o atleta cruza a linha final do campo com a bola e a fixa no chão, anotando cinco pontos) do Cobras, que ainda somaram três pontos com o penal convertido por Moisés Duque.

O elenco brasileiro teve um surto de casos do novo coronavírus (covid-19) antes da competição, sendo liberado para viajar ao Chile somente após o grupo testar negativo. Na chegada ao país-sede, os atletas foram novamente examinados. A estreia no SLAR diante do Jaguares XV (Argentina) foi adiada e ainda será remarcada pela Sudamerica Rugby, organizadora da competição.

Após três rodadas, o Peñarol lidera a Superliga com três vitórias, seguido por Jaguares XV e Selknan (Chile), ambos com duas vitórias. Os chilenos, porém, têm uma derrota e um duelo a mais. O Olímpia aparece em quarto, com um triunfo. Cobras e Cafereros estão zerados, mas o saldo de pontos coloca os brasileiros na frente dos colombianos. O primeiro turno segue até 4 de abril. O segundo, que será disputado no Uruguai, vai de 11 de abril a 1º de maio.

A competição, considerada a principal entre clubes da América do Sul, faz parte da preparação dos jogadores que integram a seleção brasileira masculina de rugby e disputarão as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, na França. A previsão é que o classificatório ocorra na sequência do SLAR, em junho.