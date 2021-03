Tudo é possível com Messi, diz Koeman, de olho em virada no PSG

O Barcelona tem uma chance de buscar reverter um saldo negativo de três gols na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain contanto que Lionel Messi, o maior artilheiro da história do clube, esteja em forma, disse o técnico Ronald Koeman nesta terça-feira (9).

O Barça perdeu por 4 a 1 em casa, e nenhum time conseguiu reverter tal desvantagem em qualquer partida fora de casa da Liga dos Campeões.

"Se Leo for capaz de fazer um de seus melhores jogos, tudo é possível. Ele pode decidir um jogo a qualquer momento", disse Koeman em uma coletiva de imprensa virtual nesta terça-feira (9) antes de sua equipe partir para a capital francesa. "Mas ele não pode ser o único no seu melhor momento, todos têm que estar. Também temos que ter alguma sorte, aproveitar nossas chances e ser tão eficientes diante do gol quanto possível."

O Barcelona protagonizou a maior revanche da história da Copa Europeia quando superou uma derrota de 4 a 0 no campo do PSG em uma partida das oitavas de final de 2017 vencendo por 6 a 1 no Camp Nou.

Koeman admitiu que a tarefa de seu time no Parc des Princes é ainda mais difícil do que quatro anos atrás, mas refutou que os franceses estarão pensando naquele jogo quando entrarem em campo ou que se acomodarão.

Neymar não conseguiu se recuperar de uma lesão na coxa a tempo e não poderá enfrentar seu antigo clube, enquanto Moise Kean está indisponível por ter sido diagnosticado com covid-19.