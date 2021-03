Vasco conquista primeiro ponto no Carioca

Mesmo com o treinador Marcelo Cabo à beira do gramado de São Januário e com o elenco profissional, o Vasco empatou com o Nova Iguaçu em 2 a 2 neste (13). Este foi o primeiro ponto vascaíno, no Campeonato Estadual do Rio, após jogar as duas primeiras rodadas com a equipe Sub-20. Com o resultado, o Gigante da Colina amarga o décimo lugar da competição. Já o time da Baixada Fluminense está em nono lugar com dois pontos.

Os donos da casa começaram a partida avançando sobre o adversário. O time tocava bem a bola, mas o primeiro gol vascaíno nasceu de erro da defesa do Orgulho da Baixa Fluminense. Aos 32, Gabriel Pec aproveitou a falha e tocou para abrir o marcador. A comemoração durou pouco. Aos 38, Yan recebeu na esquerda e tentou cruzar, a bola desviou em Ricardo Graça e foi para o fundo das redes do goleiro Lucão.

No segundo tempo, o Vasco não voltou tão bem como na primeira etapa. Mesmo assim, aos 15, Talles Magno cruzou mal para a área, ninguém cortou e Gabriel apareceu para finalizar com categoria e desempatar o jogo. Os visitantes não se abateram e com um bonito chute de Raphael Carioca, aos 30, igualaram outra vez o placar. Quase no fim, Tiago Reis tabelou com Juninho e chutou em cima do goleiro Luis Henrique, um dos destaques do confronto.

O Vasco volta a campo na próxima (18) pela Copa do Brasil. O adversário é a Caldense e o jogo será no Estádio Ronaldão, às 21h30, em Poços de Caldas-MG. Pelo Carioca, o Cruz-Maltino faz o clássico com o Botafogo no próximo (20), às 18h, em São Januário. No mesmo dia, em Bacaxá, às 17h, o Nova Iguaçu enfrenta o Boavista.

Madureira e Resende empatam

Mais cedo, no Estádio da Rua Conselheiro Galvão, Madureira e Resende empataram sem gols. Com o resultado, o Tricolor Suburbano ocupa o oitavo lugar do Carioca com três pontos, enquanto o Lobo-Guará segue na colocação com 4 pontos.