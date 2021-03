Meninos do Vasco tropeçam na Portuguesa-RJ pela estreia do Carioca

Com um time recheado de garotos, sendo que o mais velho (o lateral Cayo Tenório) tinha apenas 22 anos, o Vasco tropeçou na estreia do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (3), o Gigante da Colina, no primeiro jogo após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, recebeu a Portuguesa-RJ em São Januário e foi derrotado por 1 a 0.

Portuguesa soberana do meu coração. É SÓ O COMEÇO! Vasco 0 X 1 Portuguesa. Vamos por mais. Dalhe, LUSA! @Cariocao #SouLusitano #VamosLusa pic.twitter.com/Klje1yOr9s — Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) March 4, 2021

Para o início do Estadual, o Cruzmaltino conta com 11 jogadores da base que integravam o time profissional no Brasileirão de 2020. Os demais estão de recesso. A eles, juntaram-se 20 atletas do sub-20, que é comandado por Diogo Siston. Ele, inclusive, é quem dirigiu o Vasco contra a Portuguesa. O novo técnico da equipe principal, Marcelo Cabo, acompanhou o jogo na arquibancada de São Januário.

Em um primeiro tempo de poucas emoções, a Lusa saiu na frente aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio do meia Chay, o zagueiro Dilsinho abriu o placar, de cabeça. Na segunda etapa, as entradas do meia Matías Galarza e dos atacantes Figueiredo e Laranjeira melhoraram o Vasco, que passou a ter oportunidades, mas sem o capricho necessário para convertê-las em gol.

Ainda com uma equipe predominantemente jovem, o Vasco tem novo compromisso pelo Carioca no sábado (6), às 21h05 (horário de Brasília), contra o Volta Redonda, fora de casa, no estádio Raulino de Oliveira. No domingo (7), às 16h, a Portuguesa encara o Fluminense no Maracanã. Os duelos são válidos pela segunda rodada do Estadual.

Também nesta quarta-feira, pela rodada de abertura da competição, o Bangu derrotou o Macaé por 1 a 0 no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo (RJ). Em Volta Redonda (RJ), o time da casa ficou no 2 a 2 com o Madureira.