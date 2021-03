Copa do Nordeste: com gol de Bruno Melo, Fortaleza vence CRB

Fortaleza e CRB encerraram a primeira rodada da edição 2021 da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (3) na arena Castelão. E graças a um gol do lateral Bruno Melo, o Tricolor do Pici conseguiu a vitória.

Com este resultado, o Fortaleza fica na terceira posição do Grupo B da classificação com 3 pontos, enquanto o CRB é o sétimo do Grupo A, ainda sem pontuar.

Atuando em casa, o Tricolor logo assumiu o controle das ações, dominando a posse de bola e forçando o CRB a assumir uma postura recuada. O Galo só conseguia criar alguma coisa em jogadas de contra-ataque.

Mas o maior ímpeto ofensivo do Leão foi premiado aos 44 minutos da etapa inicial, quando Bruno Melo marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Juninho.

Se fazer gol já é bom, imagina então usando essa camisa nova do Fortaleza! TÁ LINDA DEMAIS! 🤩



📸: Pedro Chaves/AGIF pic.twitter.com/wu8PqnE1Pm — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 3, 2021

Com a desvantagem no marcador, o CRB saiu mais para o jogo no segundo tempo, mas o Tricolor foi inteligente para segurar a vantagem no marcador até o final.