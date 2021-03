Desfalcados e molhados, Corinthians e Palmeiras não saem do empate

O primeiro Derby Paulistano pela temporada 2021 acabou empatado. Na noite desta quarta-feira (3), debaixo de muita chuva, Corinthians e Palmeiras ficaram no 2 a 2 na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Foi o primeiro clássico da edição deste ano do Estadual.

A partida marcou a estreia do Verdão na competição. No último fim de semana, quando o Paulistão teve início, o atual campeão da Libertadores disputou o primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2020, contra o Grêmio, em Porto Alegre. O Timão chegou ao segundo empate em dois jogos pelo torneio.

As duas equipes atuaram desfalcadas. O Corinthians sofre com um surto do novo coronavírus (covid-19) que infectou nove jogadores, entre eles alguns titulares, como o goleiro Cássio, os laterais Fagner e Fábio Santos e os volantes Gabriel e Ramiro. O Palmeiras, por sua vez, preocupa-se com a partida de volta diante dos gremistas, no domingo (7), às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque, e foi a campo com um time recheado de reservas.

Com dois pontos, o Timão lidera o Grupo A do Paulistão, mas pode ser ultrapassado por Santo André e Botafogo-SP, que ainda atuam pela segunda rodada. O Alvinegro volta a jogar no domingo, às 11h, contra a Ponte Preta, novamente em casa. O Palmeiras, com um ponto em um jogo, é o último do Grupo C. O duelo adiado contra o São Caetano, pela primeira rodada, está marcado para o próximo dia 11, às 19h, no Allianz Parque. Pela terceira rodada, o Verdão encara o São Bento no dia 17, às 19h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).

O primeiro tempo foi de domínio palmeirense, ao menos enquanto o gramado ainda não era castigado pela chuva. Logo aos quatro minutos, o volante Danilo aproveitou erro do meia Victor Cantillo e tocou para o meia Lucas Lima chutar na saída do goleiro Matheus Donelli. O Corinthians ainda tentou pressionar, mas, sem eficiência, cedeu espaços que o Verdão aproveitou. Aos 25 minutos, William cruzou pela esquerda e o também atacante Gabriel Silva apareceu na área para finalizar e ampliar, marcando seu primeiro no time profissional.

À medida que a chuva apertou, o Timão equilibrou o jogo. Aos 35 minutos, o zagueiro Jemerson levantou na área, o atacante Jô desviou de cabeça e a bola sobrou com Mateus Vital. O meia dominou e mandou para o gol. Na segunda etapa, logo aos dois minutos, o Corinthians chegou ao empate. O atacante Rodrigo Varanda, formado na base alvinegra, aproveitou cruzamento de Mateus Vital e concluiu na área, sendo mais um na noite a balançar as redes pela primeira vez como profissional. O Palmeiras ainda teve um gol anulado, de William, por impedimento.

Em outro jogo desta quarta-feira, o Red Bull Bragantino derrotou o São Caetano por 2 a 0 no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). A partida começou atrasada devido a um apagão causado por uma forte chuva que caiu na cidade do ABC paulista. O meia Vitinho marcou duas vezes para o Massa Bruta, que lidera o Grupo C, o do Palmeiras, com quatro pontos. O Azulão, que estreou na competição, divide o terceiro lugar do Grupo D com o Guarani, ambos zerados e com um jogo realizado.