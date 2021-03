São Paulo goleia Inter de Limeira na primeira vitória com Crespo

O São Paulo conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista de 2021. Nesta quarta-feira (3), o Tricolor goleou a Inter de Limeira no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP), por 4 a 0, pela segunda rodada da primeira fase da competição. O time são-paulino lidera o Grupo B do Estadual com os mesmos quatro pontos da Ferroviária, que empatou por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, mas fica à frente pelo saldo de gols. O Leão sofreu a segunda derrota em dois jogos e ocupa a lanterna do Grupo A.

Com domínio das ações desde o início, o São Paulo abriu o placar logo aos quatro minutos, com o meia Gabriel Sara aproveitando rebote de um chute na trave do atacante Luciano. Ainda na etapa inicial, o volante Thiaguinho foi expulso e deixou a missão da Inter mais difícil no Morumbi. No segundo tempo, o time da casa tentou sair mais vezes para o ataque, mas o Tricolor manteve o duelo sob controle e ampliou aos 16 minutos com o atacante Pablo, de cabeça, após cruzamento pela esquerda do lateral Reinaldo.

Aos 31 minutos, o atacante Joao Rojas finalizou pela direita e Luciano completou para as redes. O lance foi inicialmente anulado, mas, confirmada a condição legal do camisa 11 tricolor com ajuda do árbitro de vídeo (VAR), a arbitragem validou o terceiro gol são-paulino. Nos acréscimos, Rojas, que fez o segundo jogo dele após mais de dois anos sem atuar devido a lesões no joelho, fechou a goleada cobrando pênalti. Foi a primeira vitória do time do Morumbi sob comando do técnico argentino Hernán Crespo.

Se o São Paulo foi a Limeira com força máxima, o Santos, próximo adversário do Tricolor, segue utilizando o início do Campeonato Paulista para descansar os principais jogadores, após o término da edição 2020 do Campeonato Brasileiro, e recebeu a Ferroviária cheio de atletas jovens formados na base do clube. O Peixe saiu na frente da Ferroviária com gol do zagueiro Sabino (de 24 anos, um dos mais velhos do grupo que atuou), mas Felipe Marques igualou após passe de calcanhar do também meia Renato Cajá.

Com um time de #MeninosDaVila, o Santos empata em 1x1 com a Ferroviária, na Vila Belmiro. O gol santista foi marcado por Sabino, que além de retornar ao Clube, fez sua estreia com o #MantoSagrado. pic.twitter.com/XmgpKpnMoI — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 3, 2021

O Santos chegou ao segundo empate em dois jogos e ocupa a vice-liderança do Grupo B, atrás do Mirassol, que, na terça-feira (2), empatou por 1 a 1 com o Novorizontino no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP). O argentino Ariel Holan, novo técnico do Peixe, acompanhou o jogo das arquibancadas e só estreará no comando santista neste sábado (6), às 19h (horário de Brasília), no clássico diante do São Paulo, no Morumbi. O Alvinegro foi dirigido pelo auxiliar Marcelo Fernandes.