Santos apresenta oficialmente o técnico argentino Ariel Holan

O Santos apresentou oficialmente nesta segunda-feira (1) o novo técnico de sua equipe profissional de futebol, o argentino Ariel Holan, de 60 anos de idade.

O nosso professor foi apresentado!



Ao lado do presidente Andres Rueda, o técnico Ariel Holan concedeu sua primeira coletiva de imprensa pelo Santos.

Em sua primeira entrevista coletiva, concedida ao lado do presidente Andres Rueda, o treinador reconheceu toda a importância da Vila Belmiro e prometeu formar uma equipe com DNA ofensivo, que seja protagonista em todos os jogos: “O Santos é um grande desafio. Ontem [domingo], quando andava pelo campo [da Vila Belmiro], pensava que ali jogaram Pelé, Neymar e outros. É uma equipe bicampeã do mundo, tricampeã da América, uma marca mundial. Estar aqui me deixa muito feliz. O compromisso com a torcida é de ter uma equipe protagonista em todos os campos, em casa e fora”.

O professor aproveitou a apresentação para conhecer o nosso Memorial das Conquistas!

Na entrevista, Holan afirmou que já conversou com seu conterrâneo Jorge Sampaoli, que dirigiu a equipe da Vila Belmiro em 2019, e que ainda terá uma conversa com Cuca, seu antecessor, para buscar mais informações sobre o Santos.

A intenção é realizar uma boa análise que lhe permita formar uma equipe vencedora em pouco tempo: “Fico muito seduzido por um projeto, com etapas de trabalho. A primeira é fazer uma boa análise, ir a campo com os jogadores que mais podem render agora, trabalhar rápido com os jovens, pois aí estará boa parte de nosso destino no clube. Tudo requer um processo, um trabalho, porém estou convencido de que neste processo poderemos dar o melhor de nós, fazendo ajustes para sermos uma equipe competitiva desde o início.

Logo após a entrevista, o treinador seguiu para o Centro de Treinamento Rei Pelé, onde teve contato com alguns dos jogadores da equipe.

O nosso técnico Ariel Holan conheceu o CT Rei Pelé nesta segunda e foi muito bem recebido pela equipe santista!

Ariel Holan chega ao Santos para suceder Cuca, que levou o Santos à final da Libertadores de 2020. O técnico tem como grande credencial o trabalho à frente do Independiente de Avellaneda (Argentina), time pelo qual conquistou o título da Copa Sul-Americana de 2017, batendo o Flamengo na final, no estádio do Maracanã.