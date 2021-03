Salgueiro vence Sport em Recife e lidera Pernambucano

Em partida realizada nesta quarta-feira (3), na Ilha do Retiro, o Salgueiro venceu o Sport por 2 a 1 pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano, e garantiu a liderança da competição com 100% de aproveitamento.

O time da casa saiu na frente logo aos 12 minutos da primeira etapa. O atacante Mikael aproveitou um erro na saída de bola da equipe do interior e concluiu, de cobertura, em um chute do meio de campo. Um golaço do Sport na Ilha do Retiro. Só que o empate veio logo depois. Aos 16, o zagueiro Leozão aproveitou cruzamento para balançar as redes de cabeça.

Logo na abertura da etapa final, o time da capital teve um gol anulado. Gustavo chutou de fora da área e, depois de a bola bater na trave, Mikael mandou para o gol. Porém, o lance foi invalidado por impedimento. Na reta final do jogo, o time da casa ainda tentou uma pressão para garantir a vitória. Aos 38, o atacante Matheusinho bateu forte no meio do gol, mas o goleiro Lucas salvou. Logo depois, ele evitou outro gol do Leão, dessa vez de Mikael. O time do interior, que é o atual campeão da competição, conseguiu a virada apenas aos 49 minutos, quando o volante Raimundinho marcou após cobrança de escanteio.

Empate em 1 a 1

Mais cedo, o Central de Caruaru empatou com o Santa Cruz por 1 a 1 no estádio Lacerdão. O time da capital saiu na frente aos 23 minutos da etapa inicial, graças ao lateral-esquerdo Eduardo, que tentou cruzar na área e acabou mandando para as redes. O empate do time do interior veio de pênalti, aos 9 minutos da etapa final. O meia Júnior Lemos deslocou Jordan e deixou tudo igual.