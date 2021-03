Wrestling: definidos campeões nacionais e classificados para o Pan

Neste domingo (14), o Campeonato Brasileiro de Wrestling, disputado na Vila Olímpica Nilton Santos, no Rio de Janeiro, definiu os melhores atletas de cada categoria e os 18 representantes nacionais no Pan-Americano da modalidade, marcado para 27 a 30 de maio, em Brasília.

No estilo greco-romano, Marat Garipov (60kg), Calebe Corrêa (67kg), Joilson Júnior (77kg), Ronisson Brandão (87kg), Igor Queiroz (97kg) e Isaque Conserva (130kg) garantiram as vagas.

No wrestling feminino, as campeãs e classificadas à competição continental foram Kamila Barbosa (50kg), Sabrina Gama (53kg), Giullia Penalber (57kg), Lais Nunes (62kg), Grabriela Rocha (68kg) e Aline Silva (76kg). No estilo livre garantiram vaga: Bryan Oliveira (57kg), Marcos Siqueira (65kg), Renato Patrício (74kg), Thales Reis (86kg), Marcos Carrozino (97kg) e Juan Bittencourt (125kg).

“O Pan-americano será uma importante competição na preparação para os Jogos Olímpicos para todas as equipes. Vamos lutar em casa o que é sempre muito bom. Espero estar com a vaga olímpica garantida e representar o Brasil no torneio que vale pontos para o ranking mundial e vai reunir grandes lutadores”, afirmou à assessoria da Confederação Brasileira da modalidade (CBW) Giullia Penalber, campeã até 57kg e que vai buscar a vaga nos Jogos Olímpicos na seletiva pré-olímpica mundial, prevista para ocorrer entre os dias 6 a 9 de maio, em Sofia, na Bulgária. No qualificatório, os dois primeiros de cada categoria se classificarão diretamente à Olimpíada. Até o momento, o Brasil tem três vagas, com Lais Nunes (62kg), Aline Silva (76kg) e Eduard Soghomonyan (130kg).