Atlético-GO avança na Copa do Brasil com vitória sobre Joinville

O Atlético-GO foi até Santa Catarina e garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil após derrotar o Joinville por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (14), dia no qual o Avaí e o 4 de julho também avançaram na competição.

O Dragão garantiu a passagem para a próxima fase da Copa do Brasil graças a gols no primeiro tempo de João Paulo, aos seis minutos, e de Danilo Gomes, aos 16.

CLASSIFICADO! É DRAGÃO! Atlético mata o jogo nos primeiros 20 minutos, segura o resultado e garante mais uma classificação! VAMOOOOOSSSSSS! 🇹🇹🇧🇷🔥⚽⚽ #CopaIntelbrasDoBrasil #Dragão pic.twitter.com/QidDMQb6zx — Atlético Goianiense (@ACGOficial) April 16, 2021

Triunfo na Ressacada

Quem também avançou graças a um triunfo de 2 a 0 foi o Avaí, que superou o FC Cascavel em partida realizada no estádio da Ressacada. Os gols do Leão da Ilha saíram dos pés do atacante Júnior Dutra e do meia Giovanni.

Disputa de pênaltis

No resultado mais surpreendente desta quarta, o 4 de julho, da Série D do Campeonato Brasileiro, conseguiu a classificação em cima do Cuiabá, que disputará a próxima edição da Série A. Nos 90 minutos, o time do interior do Piauí empatou sem gols com o Dourado em partida disputada no estádio Lindolfo Monteiro.

É UMA ESTRELA QUE BRILHA E NOS GRAMADOS SEMPRE VAI VENCER, SOU COLORADO, SOU COLORADO ATÉ MORRER, AS CORES DA TUA BANDEIRA ESTÃO GRAVADAS NO MEU CORAÇÃO, AMO 4 DE JULHO, 4 DE JULHO É CAMPEÃO! ❤🤍⚽️🙏🏽

FAZ O PIX CBF! @copadobrasil pic.twitter.com/ivv0SQmdAz — 4 de Julho Esporte Clube (@4dejulhopi) April 16, 2021

Mas na disputa de pênaltis, o 4 de Julho foi mais eficiente e venceu por 5 a 4 para garantir a vaga na próxima etapa da Copa do Brasil.

Próxima fase

Pela classificação, Atlético-GO, Avaí e 4 de Julho asseguraram uma premiação de R$ 1,7 milhão cada. Os próximos adversários na competição serão definidos em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).