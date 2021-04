Bragantino se reabilita no Paulistão e afunda Inter de Limeira

O Red Bull Bragantino derrotou a Inter de Limeira por 2 a 0 no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A partida desta quinta-feira (15) foi a terceira do Massa Bruta em menos de uma semana e a primeira da Inter após um mês sem ir a campo.

A vitória levou o Braga aos 14 pontos, na liderança do Grupo C, o mesmo do Palmeiras, que aparece em segundo com oito pontos, mas com três partidas a menos. O Leão, que perdeu em casa pela quarta vez em cinco jogos no Paulistão, é o lanterna do Grupo A, com três pontos e a terceira pior campanha do Estadual. Os dois piores times na classificação geral descem à Série A2 (segunda divisão) em 2022.

Por causa da Fase Emergencial do Plano São Paulo, a mais restritiva no combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19), os jogos de futebol ficaram proibidos no estado entre 15 de março e o último sábado (10). Com a intenção de encerrar o Campeonato Paulista na data prevista (23 de maio), a Federação Paulista de Futebol (FPF) tem acelerado a realização de partidas de times que estão envolvidos em mais de uma competição. Caso do Bragantino, que, além do Estadual, disputa também as Copas do Brasil e Sul-Americana.

A maratona do Massa Bruta começou no sábado, com a vitória de 2 a 1 sobre o São Bento, em Sorocaba (SP). Na segunda-feira (12), a equipe de Bragança Paulista (SP) perdeu do São Paulo no Morumbi por 1 a 0. A Inter, por sua vez, ainda não havia atuado desde a retomada do Paulista. O último jogo da equipe havia sido em 14 de março (derrota por 1 a 0 para o Mirassol, fora de casa).

Pressionando a saída de bola adversária, o Bragantino teve a maior parte das chances do primeiro tempo. A primeira mais clara foi aos 17 minutos, mas o atacante Artur desperdiçou a tentativa por cobertura. A Inter respondeu no minuto seguinte, com o atacante Lucas Batatinha obrigando o goleiro Cleiton a se esticar no canto para evitar o gol. Aos 21, o atacante Roger até balançou as redes para os anfitriões, mas cabeceou em posição de impedimento (o lance foi anulado). Aos 28 e aos 45, Artur recebeu cruzamentos do atacante Helinho pela direita, mas ficou no quase em ambos.

Na etapa final, Claudinho quase marcou de cabeça logo aos dois minutos. Na sequência, Roger teve mais um gol anulado por impedimento. Aos 12, o lateral Matheus Alexandre recebeu o segundo amarelo e deixou a Inter com um a menos. Quatro minutos depois, o lateral Aderlan soltou a bomba de fora da área e fez um golaço, colocando o Bragantino à frente. O Massa Bruta se manteve no campo de ataque e ampliou nos acréscimos, em chute cruzado de Helinho.

O Bragantino volta a campo sábado (17), às 20h (horário de Brasília), contra o Mirassol, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. No domingo (18), no mesmo horário, a Inter visita o Santos na Vila Belmiro, em Santos (SP).