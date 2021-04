Atlético-GO vence Anápolis e mantém invencibilidade no Goiano

Jogando com uma equipe alternativa, o Atlético-GO derrotou o Anápolis por 3 a 0, nesta segunda-feira (12) no estádio Jonas Duarte, e manteve a liderança do Grupo A do Campeonato Goianiense com 22 pontos conquistados.

AVASSALADOR! O Dragão marcou três gols em 11 minutos e garantiu mais um triunfo no Campeonato Goiano 2021. Gols de Roberson, Arthur Gomes e Matheus Oliveira! ⚽⚽⚽🇹🇹 #Goianão2021 #PeloTri pic.twitter.com/oOtb2uzkJW — Atlético Goianiense (@ACGOficial) April 12, 2021

Concentrando suas atenções na partida da próxima quinta-feira (15) contra o Joinville pela Copa do Brasil, o Dragão poupou seus principais jogadores, mas conseguiu a sétima vitória em oito rodadas (o outro jogo foi um empate).

O triunfo do Atlético-GO desta segunda foi obtido graças a gols marcados na etapa inicial. Roberson abriu o placar de cabeça, Arthur Gomes ampliou para 2 a 0 com um chute de longe e Matheus Oliveira deu números finais ao confronto.

Primeira vitória

Também nesta segunda, o Crac conseguiu a sua primeira vitória na atual edição da competição, ao superar o Jataiense por 2 a 0 no Clube do Povo. Os gols saíram dos pés de Wesley e Davi Ceará.