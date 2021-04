Bragantino supera Mirassol e dispara na ponta do Grupo C do Paulistão

O Red Bull Bragantino disparou na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. Neste sábado (17), o Massa Bruta venceu o Mirassol por 2 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), em duelo válido pela sexta rodada do Estadual.

Com 17 pontos em oito jogos, o Bragantino encabeça o Grupo C com nove pontos de vantagem em relação a Palmeiras e Novorizontino, que disputaram cinco partidas até o momento. O Mirassol é o líder do Grupo D, com oito pontos, dois a mais que o Santos, segundo colocado. Os dois primeiros de cada chave se classificam às quartas de final.

Como ficou interrompido por três semanas, devido a restrições determinadas pelo governo paulista em decorrência do aumento de casos e internações pelo novo coronavírus (covid-19) no estado, o Paulista foi retomado no sábado passado (10) com prioridade à marcação de jogos de times envolvidos em outros torneios simultâneos. Caso do Massa Bruta, que disputa a Copa Sul-Americana.

Em meio a uma maratona, disputando o quarto jogo em oito dias, o Braga foi a campo com vários reservas. Mesmo assim, saiu na frente aos 30 minutos da primeira etapa. Com auxílio do árbitro de vídeo (VAR), foi marcado pênalti do volante Luís Oyama em cima do atacante Luís Phelipe. O meia Vitinho converteu. A vantagem durou só 11 minutos. Aos 41, o goleiro Júlio César saiu errado e o Mirassol aproveitou: o atacante Pedro Lucas foi lançado na área e deixou tudo igual.

Agora o gol da vitória! Tabela de Jadsom e Claudinho, cruzamento perfeito e cabeceio de Hurtado para o gol.



O Leão da Alta Araraquarense começou o segundo tempo melhor, mas foi o Massa Bruta quem balançou as redes. Aos 33 minutos, o meia Claudinho, que entrou no desenrolar da etapa final, apareceu às costas da zaga pela direita e cruzou na medida para o atacante Jan Hurtado, de cabeça, garantir a vitória dos anfitriões.

A maratona bragantina prossegue na segunda-feira (19), às 20h (horário de Brasília), diante da Ponte Preta, outra vez em casa. O Mirassol só volta a campo na quarta (21), às 22h15, contra o Botafogo-SP, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).