São Paulo bate Guarani e vence a terceira em maratona pelo Paulista

O São Paulo chegou à terceira vitória em três jogos realizados em cinco dias. Nesta quarta-feira (14), o Tricolor superou o Guarani por 3 a 2 no Morumbi, em partida antecipada da nona rodada do Campeonato Paulista. A equipe da capital foi a 16 pontos, liderando o Grupo B, com a melhor campanha geral. O Bugre, com cinco pontos, é o terceiro colocado do Grupo D, o mesmo do Santos.

Com a paralisação do Estadual por duas semanas, no período em que o Estado esteve na Fase Emergencial, a mais rígida no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Federação Paulista de Futebol (FPF) tem acelerado a remarcação dos jogos de clubes envolvidos em torneios nacionais e internacionais no primeiro semestre. A maratona do São Paulo, que disputa a Libertadores, teve início no sábado (10), com a goleada por 5 a 1 sobre o São Caetano. Na terça-feira (12), o Tricolor derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0.

Com um time misto em campo, repleto de jogadores formados na base entre os titulares (oito), o São Paulo começou pressionado pelo Guarani, que abriu o placar aos nove minutos, em uma bomba do lateral Airton. Aos 13, o meia Régis quase surpreendeu o goleiro Lucas Perri, acertando o travessão no escanteio. Aos poucos, o Tricolor foi se encontrando e criou lances de perigo, com o meia Martín Benítez e o atacante Vitor Bueno. Aos 44, enfim, o lateral Wellington aproveitou rebote de uma cabeçada de Benítez e empatou o jogo.

A virada veio logo aos quatro minutos, em contra-ataque bem trabalhado, que culminou em cruzamento do atacante Galeano e gol do meia Igor Gomes, que bateu de primeira, na área. Aos 25, porém, a defesa tricolor bobeou após passe rasteiro de Davó, que o também atacante Bruno Sávio concluiu para as redes, deixando tudo igual.

Aos 34 minutos, Vitor Bueno perdeu grande chance na sequência de um cruzamento do também atacante Eder pela direita, batendo por cima, de frente para o goleiro Gabriel. Quatro minutos depois, o camisa 12 se redimiu ao ser lançado por Galeano e finalizar na saída do arqueiro do Guarani, garantindo a vitória ao São Paulo no Morumbi.

O Tricolor dá sequência à maratona pelo Paulistão na sexta-feira (16), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque, contra o rival Palmeiras. O Guarani volta a campo na terça-feira (20), contra a Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em horário que ainda será definido.